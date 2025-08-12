Hà Nội

Xuân Ca khoe dáng nóng bỏng với bikini giữa hồ bơi

Cộng đồng trẻ

Xuân Ca khoe dáng nóng bỏng với bikini giữa hồ bơi

Tiktoker Xuân Ca, cái tên không còn xa lạ với giới trẻ, tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi tung ra loạt ảnh diện bikini đầy táo bạo.

Trầm Phương
Tiếp tục thêm vào "bộ sưu tập" bikini cho hè năm nay, Tiktoker Xuân Ca vừa đăng tải bộ ảnh thu hút sự chú ý của netizen. Trong khung cảnh hồ bơi xanh mát, Xuân Ca tự tin khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, thần thái cuốn hút và làn da khỏe khoắn. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Xuân Ca gây ấn tượng mạnh với bộ bikini họa tiết màu sắc nổi bật, tôn lên những đường cong quyến rũ và vòng eo thon gọn. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Áo tắm dáng tam giác cổ điển được biến tấu với những đường cắt may tinh tế, vừa vặn ôm sát vòng một, tôn lên vẻ đẹp đầy đặn. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Họa tiết trên áo và chiếc chân váy đồng bộ, mang đậm hơi thở mùa hè với sự pha trộn của nhiều gam màu tươi sáng như xanh dương, vàng, hồng, xanh lá cây và có thêm các chi tiết hoa lá cùng họa tiết trừu tượng, tạo cảm giác tươi mới và bắt mắt. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Chất liệu của bộ bikini có sự mềm mại và độ rủ, tôn lên đường nét cơ thể. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Loạt ảnh được chụp tại một resort sang trọng, với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng càng làm nổi bật phong cách phóng khoáng, gợi cảm của Xuân Ca. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Xuân Ca được biết đến là Tiktoker nổi tiếng với những điệu nhảy theo nhạc ấn tượng, thậm chí có một khoảng thời gian được nhiều người gọi vui là "hệ tư tưởng". (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Nữ Tiktoker theo đuổi phong cách gợi cảm cùng lối trang điểm sắc sảo mang hơi hướng phương Tây. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Tuy nhiên, chính sự quyến rũ trong hình ảnh mà Xuân Ca hướng đến khiến cô gặp không ít các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
Xuân Ca hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội với hơn 3 triệu người theo dõi trên Tiktok, 379.000 người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: Instagram @xun.ca_)
