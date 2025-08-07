Mê mẩn bộ ảnh sinh nhật của bạn thân TikToker Xuân Ca

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mới đây, bạn thân TikToker Xuân Ca là Quỳnh Như đánh dấu tuổi 24 bằng một bộ ảnh nóng bỏng. 

Thiên Anh
Quỳnh Như nổi tiếng nhờ những clip nhảy "bắt" nhạc trên TikTok, cùng với phong cách thời trang quyến rũ. Cô sở hữu thân hình gợi cảm với làn da mịn màng, thường xuyên xuất hiện trong những trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong cơ thể.
Gái xinh này đã đánh dấu tuổi 24 bằng một bộ ảnh nóng bỏng. Trong những bức hình được cho là check-in trên giường, cô nàng phô diễn đường cong không "góc chết".
Nàng TikToker xuất hiện cùng bộ bikini đen quyến rũ, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn và những đường cong cơ thể.
Quỳnh Như kết hợp khóa thêm áo lụa hồng hững hờ cùng với mái tóc cuốn lô.
Quỳnh Như lựa chọn đón tuổi mới với một bữa tiệc sinh nhật ngập tràn sắc hồng đầy lãng mạn và ngọt ngào.
Khung cảnh buổi tiệc được cô nàng đầu tư vô cùng chỉn chu, từ bánh kem, hoa tươi, bóng bay cho đến các vật dụng trang trí đều được chọn tông màu hồng chủ đạo, tạo nên một không gian lộng lẫy.
Trong bộ ảnh sinh nhật, Quỳnh Như gây ấn tượng mạnh với phong cách trang điểm đậm thường thấy, làm nổi bật đường nét sắc sảo.
Cô nàng cũng không quên khoe những pose dáng chuyên nghiệp, tự tin trước ống kính, thể hiện thần thái của một ngôi sao mạng xã hội.
Những hình ảnh sinh nhật ngập tràn màu hồng của hot TikToker nhanh chóng "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội.
Dưới bài đăng, hàng nghìn lượt thích và bình luận liên tục được gửi đến, thể hiện sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng đối với vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng.
