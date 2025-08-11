Hà Nội

Mina Young khoe sắc vóc cuốn hút trong loạt ảnh dạo phố đêm Sài Gòn

Cộng đồng trẻ

Mina Young khoe sắc vóc cuốn hút trong loạt ảnh dạo phố đêm Sài Gòn

Mới đây, nữ streamer Mina Young đã "đốn tim" người hâm mộ bằng một bộ ảnh dạo phố đêm đầy ấn tượng với phong cách cá tính năng động nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Trầm Phương
Streamer Mina Young, từng là nàng thơ, công chúa được cưng chiều nhất trong cộng đồng game thủ, cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong cộng đồng mạng. Mỗi hình ảnh cô nàng đăng tải nhận về rất nhiều lượng tương tác.
Mới đây, mỹ nhân này lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải "đổ rạp" với loạt ảnh dạo phố đêm Sài Gòn đầy ấn tượng.
Trong loạt ảnh, Mina Young diện một chiếc áo quây corset màu đen, được thiết kế với những đường sọc nhỏ, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và bờ vai trần quyến rũ.
Kết hợp cùng chiếc quần jeans cạp trễ, cô nàng đã tạo nên một tổng thể hiện đại, trẻ trung đầy cuốn hút.
Mái tóc dài được búi nửa đầu gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi môi đỏ mọng, càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút.
Bối cảnh những bức ảnh là khung cảnh Sài Gòn về đêm lung linh, rực rỡ. Mina Young tự tin tạo dáng bên bờ sông, phía sau là tòa nhà Landmark 81 nổi bật với ánh đèn vàng và tím, tạo nên một phông nền tuyệt đẹp.
Loạt ảnh của nữ streamer khiến fan của cô nàng phải xuýt xoa khen ngợi.
Mina Young được yêu mến với vẻ đẹp "bạn gái bàn bên". Ngắm nhìn cô nàng, người xem dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng, gần gũi như cô bạn thân thuở nào.
Cô nàng không cần phải cố gắng để trở nên nổi bật, mà tự thân đã toát ra sức hút khó cưỡng. Đó là nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt trong veo ẩn chứa sự ngây thơ, hay đôi khi là biểu cảm đáng yêu, ngọt ngào.
Mái tóc dài tự nhiên, gương mặt ít son phấn, làn da căng bóng, tràn đầy năng lượng càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh khiết, không tì vết của cô. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
