Cú "sốc" tình cảm, cô gái điên cuồng giảm cân khiến bạn trai cũ "khóc thét"

Từ cú sốc tình cảm, cô gái Hàn Quốc đánh bay 50kg thừa để trở thành một phiên bản tốt hơn.

Thiên Anh
Jini - một cô gái Hàn Quốc như bao người khác từng có cuộc sống thoải mái, không mấy bận tâm tới cân nặng. Từ nhỏ, cô vốn không thích vận động, lại mê đồ ăn nhanh, gà rán, bia và các loại nước ngọt có ga.
Thói quen ăn uống thiếu kiểm soát cùng lối sống ít vận động khiến cân nặng của cô tăng không phanh, đạt đỉnh 100kg khi còn rất trẻ.
Dù đôi lúc nghĩ tới việc giảm cân, Jini thường bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu vì không tìm thấy động lực đủ mạnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi cô nhận một "cú tát" tinh thần: bạn trai lúc đó thẳng thừng chia tay vì chê bai ngoại hình của Jini.
Không chỉ bị tổn thương vì lời chia tay, Jini còn bắt đầu xuất hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trọng lượng cơ thể quá lớn khiến cột sống của cô chịu áp lực nặng nề, dẫn đến đau và thoái hóa sớm. ﻿
"Cả cú sốc tinh thần và nỗi lo sức khỏe khiến tôi nhận ra mình không thể sống như trước nữa. Tôi phải thay đổi, và thay đổi ngay." - Jini kể.
Quyết tâm giảm cân, Jini bắt đầu hành trình mới với mục tiêu ban đầu là cải thiện sức khỏe. Chỉ trong 100 ngày đầu tiên, cô giảm được 24kg. Và sau 2 năm kiên trì, cân nặng của cô chỉ còn 50kg - giảm đúng một nửa so với trước kia.
không phẫu thuật, không thuốc giảm cân, không nhịn ăn cực đoan Jini hướng tới việc phương pháp lành mạnh.
Điều thú vị là sau khi Jini lột xác xinh đẹp, bạn trai cũ quay lại xin nối lại tình xưa nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.
"Ban đầu tôi giảm cân vì anh ấy, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng mình làm điều đó cho chính mình. Tôi sẽ không quay lại." Jini cho biết.
#giảm cân #cô gái Hàn Quốc #tình cảm #thành công giảm cân #bản thân mới

