Doãn Hải My gây thương nhớ khi khoe dáng ngọt ngào trên bãi biển

Cộng đồng trẻ

Doãn Hải My gây thương nhớ khi khoe dáng ngọt ngào trên bãi biển

Không cần trang phục bikini nóng bỏng, Doãn Hải My vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, đúng chuẩn "nàng thơ" khiến bao người phải xao xuyến.

Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu, vừa "chiêu đãi" người hâm mộ một bộ ảnh mới đầy lãng mạn và ngọt ngào tại bãi biển.
Trong ảnh, Doãn Hải My diện một chiếc đầm hai dây màu hồng đào pastel, được thiết kế tinh tế với nhiều tầng bèo nhún bồng bềnh.
Điểm nhấn là chi tiết hoa đính nổi ở phần ngực, vừa tạo sự nữ tính, vừa giúp tôn lên bờ vai thon thả và làn da trắng mịn của cô.
Chiếc đầm với chất liệu voan mỏng nhẹ, bay bổng rất phù hợp với không gian biển cả, mang đến cảm giác thoải mái và phóng khoáng.
Không trang điểm quá đậm, Doãn Hải My chọn phong cách tự nhiên, thanh thoát. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng theo gió, cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đã làm say đắm người xem.
Những khoảnh khắc cô đứng giữa hàng dừa xanh mát, trên nền cát trắng mịn và biển xanh biếc, tựa như một bức tranh mùa hè hoàn hảo.
Mái tóc đen dài óng ả buông xõa tự nhiên, vài sợi tóc khẽ bay trong gió, nàng WAG tạo dáng đơn giản, khi thì tựa vào thân cây dừa, lúc lại cười rạng rỡ, đem đến cảm giác thư thái và mềm mại.
Bộ ảnh lần này của Doãn Hải My không chỉ thể hiện gu thời trang tinh tế, mà còn cho thấy thần thái tự tin, tràn đầy sức sống.
Sau khi kết hôn và sinh con, nhan sắc của cô nàng được nhận xét ngày càng thăng hạng, mặn mà và quyến rũ hơn.
Mỗi lần xuất hiện, Doãn Hải My đều biết cách tạo dấu ấn riêng, khẳng định vị thế một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật
