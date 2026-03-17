Hàn Quốc 'mở cửa' mạnh tay, khách Việt có thể được cấp visa 10 năm

Hàn Quốc dự kiến cấp visa 10 năm cho khách Việt từ đô thị lớn, đồng thời nới lỏng nhập cảnh, mở rộng đường bay để hút khách quốc tế.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt, Chính phủ Hàn Quốc đang tính toán những bước đi mới nhằm gia tăng sức hút với du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Á. Ảnh Internet
Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất cấp visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn lên tới 10 năm cho du khách đến từ các đô thị lớn của Việt Nam và Trung Quốc. Nếu được triển khai, chính sách này không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần kích thích nhu cầu du lịch, công tác và giao thương. Ảnh Topvisa
Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng xem xét mở rộng diện cấp visa nhiều lần 5 năm cho du khách Đông Nam Á và Trung Quốc có lịch sử nhập cảnh tốt. Với Indonesia, nước này sẽ được đưa vào chương trình thí điểm miễn visa cho khách đi theo nhóm nhỏ từ 3 người trở lên. Ảnh tcdulichtphcm
Không dừng lại ở chính sách thị thực, Hàn Quốc đang tái cấu trúc cách đón khách quốc tế. Thay vì tập trung quá lớn vào thủ đô, các địa phương sẽ được trao thêm cơ hội phát triển du lịch. Ảnh Internet
Chính phủ dự kiến mở rộng các đường bay quốc tế đến những sân bay ngoài khu vực Seoul, đồng thời cho phép một số sân bay địa phương khai thác tuyến bay quốc tế riêng. Mục tiêu là phân bổ lại dòng khách, giảm áp lực cho các điểm đến truyền thống và thúc đẩy du lịch vùng. Ảnh Internet
Để thu hút các hãng hàng không, nhiều chính sách hỗ trợ như giảm phí sân bay, ưu đãi tài chính sẽ được triển khai. Song song, các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù từng địa phương cũng sẽ được xây dựng và quảng bá mạnh hơn. Ảnh Internet
Hàn Quốc cũng chú trọng nâng cấp quy trình nhập cảnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho du khách. Hệ thống kiểm soát tự động hiện áp dụng cho một số quốc gia phát triển sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng tới trải nghiệm thuận tiện hơn. Ảnh Visalucbaolien
Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được Hàn Quốc ưu tiên. Năm 2025, khoảng 550.000 lượt khách Việt đã đến Hàn Quốc, tăng 9% so với năm trước. Mục tiêu trong năm 2026 là nâng con số này lên khoảng 600.000 lượt, vượt thời điểm ﻿trước dịch. Ảnh KKday
Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc vẫn là một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, hơn 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách từ thị trường này đã đạt gần 1 triệu lượt, tiếp tục dẫn đầu. Ảnh christguilln
