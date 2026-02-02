Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che mờ biển số bị xử phạt

Theo đó, hình ảnh về chiếc xe biển xanh có dấu hiệu vi phạm dừng đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

Hình ảnh xe biển xanh đỗ dưới biển cấm ở Cao Bằng.

Qua xác minh, Phòng CSGT đã xác định chủ xe là một cơ quan thuộc tỉnh Cao Bằng và mời lái xe H.Q.A (SN 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao, thành phố Cao Bằng) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe H.Q.A thừa nhận điều khiển xe ô tô 11A-008.XX (nền xanh, chữ trắng) có hành vi vi phạm đỗ xe sai quy định theo nội dung phản ánh của Nhân dân. Nam tài xế đồng ý chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe với mức xử phạt 900.000 đồng theo điểm Điểm e, khoản 3, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số trên biển số, tài xế cho biết vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội. Căn cứ lời khai của lái xe và xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT đã nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông (phương châm: xe có thể bẩn, nhưng biển thì phải sạch) không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.