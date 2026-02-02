Hà Nội

Xã hội

Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che mờ biển số bị xử phạt

Sáng 2/2, Cục Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe tại Cao Bằng.

Hải Ninh

Theo đó, hình ảnh về chiếc xe biển xanh có dấu hiệu vi phạm dừng đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

9998.jpg
Hình ảnh xe biển xanh đỗ dưới biển cấm ở Cao Bằng.

Qua xác minh, Phòng CSGT đã xác định chủ xe là một cơ quan thuộc tỉnh Cao Bằng và mời lái xe H.Q.A (SN 2003, trú tại phường Nùng Trí Cao, thành phố Cao Bằng) đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, lái xe H.Q.A thừa nhận điều khiển xe ô tô 11A-008.XX (nền xanh, chữ trắng) có hành vi vi phạm đỗ xe sai quy định theo nội dung phản ánh của Nhân dân. Nam tài xế đồng ý chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe với mức xử phạt 900.000 đồng theo điểm Điểm e, khoản 3, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với biển số xe bị bùn đất che lấp chữ số trên biển số, tài xế cho biết vừa chở cán bộ cơ quan đi công tác tại quãng đường dài, đường xấu, lầy lội. Căn cứ lời khai của lái xe và xác minh thực tế và tại các điểm đi, đến, lực lượng CSGT đã nhắc nhở lái xe cần phải thường xuyên làm sạch biển số, bảo đảm rõ ràng, đúng quy định khi tham gia giao thông (phương châm: xe có thể bẩn, nhưng biển thì phải sạch) không tiến hành xử phạt do gặp tình huống bất khả kháng.

Xã hội

Người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin xuyên tạc

Một người đàn ông ở phường Phú Bài (TP Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 1/2, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.H.S (ngụ ở phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông B.H.S đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xã hội

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm khoáng sản ở Cao Bằng

Thanh tra Chính phủ phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 30/1, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 253/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) tại UBND tỉnh Cao Bằng.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN KHOÁNG SẢN CÓ VẤN ĐỀ

