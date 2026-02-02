Trục xuất, xử phạt 13 người nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Móng Cái 1 vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa hoàn tất thủ tục trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an phường Móng Cái 1 trục xuất 13 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, nhóm này bị phát hiện ngày 27/12/2025 trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, cả 13 người không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Móng Cái 1 đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 trường hợp, mức phạt 7,5 triệu đồng mỗi người về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, theo điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP; đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các trường hợp này được bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, che giấu, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép; chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

