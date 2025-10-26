Hà Nội

Xã hội

Xử phạt tài xế xe cứu hộ cố tình cản trở xe phía sau tại Bắc Ninh

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản xử phạt lái xe cứu hộ liên tục chuyển làn, cố tình cản trở, không cho xe phía sau vượt.

Khánh Hoài

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với lái xe Lương V.T (SN 1982, trú phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh) vì nhiều lần không nhường đường cho xe phía sau xin vượt dù đủ điều kiện an toàn.

Video tài xế xe cứu hộ nhiều lần không nhường đường cho xe phía sau xin vượt.

Trước đó, lúc 17h46 ngày 14/10, tại Km57, quốc lộ 17 (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh), tài xế Lương V.T điều khiển xe cứu hộ BKS 98C-334… liên tục chuyển làn, cố tình cản trở, không cho xe phía sau vượt dù trên đường chỉ có hai xe lưu thông.

Nhiều lần tài xế này còn giảm tốc đột ngột, buộc xe phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm.

Xã hội

Xử lý nhóm 'quái xế' cầm theo kiếm quay video đăng lên mạng

Các đối tượng tháo biển số, cầm theo kiếm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao quay video đăng tải lên mạng xã hội Tiktok để câu view.

Ngày 26/10, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La triệu tập nhóm đối tượng gồm 9 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự cộng cộng.

Trước đó, quá trình tuần tra trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Tiktok “Đức Chính” chuyên đăng tải các video, hình ảnh các đối tượng tụ tập không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số, cầm theo kiếm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao quay clip đăng tải lên mạng xã hội Tiktok để câu view, câu like và khoe chiến tích.

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng ở Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trong đám tang

Lợi dụng việc có đám tang, nhóm đối tượng ở Đà Nẵng trà trộn vào khu vực này để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh và Huỳnh Thị Ánh. Trong đó, 4 đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan và Huỳnh Thị Ánh. 4 đối tượng khác bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xã hội

Công an bắt một người trong vụ khai thác 800.000 m3 đất trái phép

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), ngày 20/10 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

1.jpg
Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng, thu giữ nhiều tài liệu.
