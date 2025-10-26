Xử phạt tài xế xe cứu hộ cố tình cản trở xe phía sau tại Bắc Ninh

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với lái xe Lương V.T (SN 1982, trú phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh) vì nhiều lần không nhường đường cho xe phía sau xin vượt dù đủ điều kiện an toàn.

Video tài xế xe cứu hộ nhiều lần không nhường đường cho xe phía sau xin vượt.

Trước đó, lúc 17h46 ngày 14/10, tại Km57, quốc lộ 17 (đoạn qua tỉnh Bắc Ninh), tài xế Lương V.T điều khiển xe cứu hộ BKS 98C-334… liên tục chuyển làn, cố tình cản trở, không cho xe phía sau vượt dù trên đường chỉ có hai xe lưu thông.

Nhiều lần tài xế này còn giảm tốc đột ngột, buộc xe phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm.