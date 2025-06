Xử phạt tài xế lái ô tô xuống bãi biển ở Bình Định

Trưa 5/2, thông tin từ Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ô tô đang chạy trên đường, hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện đang lưu thông mà mở cửa sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không mặc quần áo bị văng ra khỏi ô tô đang chạy trên đường, hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện đang lưu thông mà mở cửa sẽ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng.