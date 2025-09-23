Dính nhiều sai phạm, Công ty Lâm Thùy Mai bị xử phạt hơn 260 triệu đồng

Công ty Lâm Thùy Mai – đơn vị sở hữu cơ sở Prague Hotel bị xử phạt 261 triệu đồng vì vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngày 23/9, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lâm Thùy Mai (địa chỉ 73-75 Dương Đình Nghệ, phường An Hải) với tổng số tiền 261 triệu đồng.

Theo đó, công ty này vi phạm nhiều quy định về môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường, không đăng ký môi trường theo quy định, thải rác ra vỉa hè và lòng đường, không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép khi chuyển giao chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn không lập hoặc lập báo cáo không đúng, không đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan chức năng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bếp ăn của công ty bị phát hiện không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; Không thực hiện đúng quy định về kiểm thực ba bước cũng như lưu mẫu thức ăn theo quy định pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, trong đó phải khôi phục hiện trạng đối với hành vi thải rác ra vỉa hè, lòng đường và thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Mặt khác, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả khắc phục các vi phạm liên quan đến chất thải nguy hại trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.