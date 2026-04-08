Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt nam thanh niên dùng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng

Công an TP Hà Nội đã xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh người ngất tại cây xăng.

Linh Anh

Ngày 8/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ và xử lý một cá nhân đăng tải bài viết kèm hình ảnh do AI tạo dựng với nội dung gây hiểu lầm.

Cụ thể, qua công tác giám sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng bài với tiêu đề: “Giá xăng dầu ‘quay xe’ – anh em đi đổ xăng ngay”, kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị ngất tại cây xăng do AI tạo ra.

N.T.Đ tại cơ quan Công an.

Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản là N.T.Đ (sinh năm 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Làm việc với cơ quan Công an, người này thừa nhận đã sử dụng hình ảnh giả nhằm mục đích câu lượt xem, lượt thích trên mạng xã hội. Sau đó, N.T.Đ đã chủ động gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Hình ảnh thông tin sai sự thật.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt là hình ảnh, video do công nghệ AI tạo dựng có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đồng thời, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tiếp nhận và lan truyền; cảnh giác với các nội dung có dấu hiệu bị cắt ghép, xuyên tạc. Khi phát hiện các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, cần kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời kêu gọi mỗi người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

#dùng AI chế ảnh người ngất #Công an Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Xã hội

Xã hội

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới