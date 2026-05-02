Sự thật phía sau 'hóa đơn gần 18 triệu đồng' bữa ăn tại Sầm Sơn

Anh C. có chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân.

Thiên Tuấn

Liên quan đến vụ "hoá đơn gần 18 triệu đồng" sau một bữa ăn tối gây xôn xao dư luận ở Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó. qua công tác nắm tình hình, khoảng 12h30 ngày 1/5/2026, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 hóa đơn tạm tính một bữa ăn tại Sầm Sơn giá 17.925.000 đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng...

Nội dung và hình ảnh hóa đơn trên được đăng đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên facebook và có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh, xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn và Đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội.

Tiến hành làm việc với anh H.D.C - Trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C.

Sau đó anh C. có chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân. Bài đăng này sau đó đã được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực.

Nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.

Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thực tế, qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng, hai bên đã có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 1/5/2026.

Hiện chủ hình ảnh hoá đơn cũng đã lên tiếng xác nhận đây là bữa ăn với chi phí phù hợp, không thể hiện việc "chặt chém" hay ép khách du lịch.

#sầm sơn #hải sản #ghẹ đỏ #du lịch sầm sơn #thanh hoá #chặt chém

“Giải mã” tình trạng đông nghịt khách ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4

Bãi biển kẹt người, nhà hàng - khách sạn không còn chỗ trống...là tình trạng diễn ra trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Sầm Sơn hè 2024 khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc về một điểm đến vốn rất cũ nhưng lại "tươi mới" với nhiều dịch vụ, không gian vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, thái độ và tinh thần phục vụ du lịch của người bản địa dường như đã "thay áo" theo hướng cầu thị, chuyên nghiệp và dần làm hài lòng với đông đảo du khách tứ phương tìm về đây trong những dịp ghé thăm.
Suất cơm bụi 160.000đ ở Hà Nội: Loạt quán chặt chém bị tẩy chay

Vụ việc suất cơm bụi giá 160.000 đồng ở cổng BV Bạch Mai (Hà Nội) đang gây xôn xao. Trước đó, nhiều quán ăn chặt chém cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Suất cơm bình dân giá 160.000 đồng ở Hà Nội: Ngày 5/7, mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về suất cơm bụi bán ở gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) có giá 160.000 đồng. Trong ảnh, suất cơm này có chả lá lốt, vài miếng sườn chặt nhỏ, rau luộc, cơm trắng và một bát canh. Bà Bùi Thị Hằng Nga – Chủ tịch UBND phường Phương Mai, quận Đống Đa cho biết, đã giao Công an phường xác minh làm rõ, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. 
Xử phạt quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện bị tố “chặt chém” khách hàng: Ngày 5/7, thông tin từ UBND phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, quán ăn Ngon tại số 2B Tạ Hiện đã bị xử phạt 2,5 triệu về hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố…  và 1,5 triệu về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trước đó, Anh T. (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) đăng tải trên mạng xã hội Facebook chia sẻ về hình ảnh kèm thông tin quán ăn này chặt chém. Anh T. cho hay: "Số tiền tôi phải thanh toán cho 1 con hàu nướng, 2 con cua hấp và 1 con gà ủ muối là hơn 3,1 triệu đồng”. 
Điều tra vụ nữ du khách người Mỹ bị xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng ở Hà Nội

Nữ du khách Mỹ tố bị tài xế xe ôm chặt chém 1 triệu đồng cho quãng đường 7km. Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Ngày 25/2, thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết công an phường đã mời một lái xe ôm lên làm việc vì bị phản ánh có hành vi “chặt chém” nữ du khách nước ngoài, thu 1 triệu đồng cho quãng đường dài khoảng 7km.

Hình ảnh nữ du khách chụp ảnh cùng tài xế xe ôm.
