TP HCM đồng loạt ra quân dẹp quảng cáo sai quy định trong đợt cao điểm

Lực lượng và người dân thành phố cùng nhau bóc dỡ quảng cáo trái phép, nâng cao ý thức và giữ gìn mỹ quan đô thị trong 45 ngày.

Tham gia lễ phát động có đại diện lãnh đạo các cấp, Ban Chỉ đạo 138, lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân. Đợt cao điểm diễn ra trong 45 ngày (từ 2/5 đến 14/6/2026), tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại hình quảng cáo, rao vặt trái phép, đặc biệt là các nội dung liên quan đến “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại Uý Võ Thị Bích Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tham dự lễ phát động.

Lễ phát động được tổ chức tại 10 địa bàn làm điểm, gồm các phường và khu vực như Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn, Tân Bình, Nhiêu Lộc, Thuận Giao, Tây Nam, Bình Cơ cùng một số xã thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu như Đất Đỏ, Phước Hải; đồng thời triển khai đồng loạt tại 100% xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt triển khai bóc gỡ, tẩy xóa quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng, phấn đấu làm sạch toàn bộ các sản phẩm quảng cáo trái phép trên địa bàn ngay trong ngày ra quân.

Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường thu thập số điện thoại, thông tin liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Sau khi làm sạch, địa bàn được bàn giao cho lực lượng cơ sở quản lý, giám sát, không để tái diễn tình trạng quảng cáo trái phép.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động quảng cáo; vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đợt cao điểm được đánh giá là hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong việc làm sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, hướng tới xây dựng TP Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, nghĩa tình.