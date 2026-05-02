Đâm xe vào vỉa hè, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ (TP. Huế), khiến một nam sinh tử vong thương tâm.

Ngày 2/5, thông tin từ UBND phường Mỹ Thượng (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 2h cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Qua xác định ban đầu, nạn nhân là anh D.L.H.H. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Lại Thế 1, phường Mỹ Thượng) điều khiển xe máy Honda Lead BKS 75H1-449.xx lưu thông trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ theo hướng về đường Phạm Văn Đồng.

Khi đến khu vực cột đèn số C20, xe máy do anh H. điều khiển bất ngờ mất lái tông vào vỉa hè. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.