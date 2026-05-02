Công an TP.HCM tìm kiếm ông K.H.S mất tích tại hồ Đá Đen

Ông K.H.S, giám đốc người Hàn Quốc, mất tích khi chèo Sup tại hồ Đá Đen. Cảnh sát đang triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng người bạn tên T (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (Thành phố Hồ Chí Minh) để chèo Sup. Trong lúc chèo Sup dưới hồ, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Long và PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, tiếp giáp với các xã Kim Long, Ngã Giao và phường Tân Thành. Vào các ngày cuối tuần, người dân, du khách thường đến cắm trại, câu cá và chèo Sup.