Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an TP.HCM tìm kiếm ông K.H.S mất tích tại hồ Đá Đen

Ông K.H.S, giám đốc người Hàn Quốc, mất tích khi chèo Sup tại hồ Đá Đen. Cảnh sát đang triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Thiên Anh
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng người bạn tên T (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (Thành phố Hồ Chí Minh) để chèo Sup. Trong lúc chèo Sup dưới hồ, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Long và PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, tiếp giáp với các xã Kim Long, Ngã Giao và phường Tân Thành. Vào các ngày cuối tuần, người dân, du khách thường đến cắm trại, câu cá và chèo Sup.

Theo Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/xa-hoi/khan-truong-tim-kiem-mot-nguoi-nuoc-ngoai-mat-tich-tren-ho-da-den-20260502115945192.htm
#Tìm kiếm #người nước ngoài #Mất tích #Hồ Đá Đen #chèo Sup #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Ám ảnh những vụ lật, chìm tàu thảm hoạ ở Việt Nam

Những vụ lật, chìm tàu du lịch trên hệ thống đường thuỷ nội địa ở Việt Nam khiến nhiều người tử vong đang trở thành nỗi ám ảnh, lo sợ cho du khách.

Những năm qua, Việt Nam đã phải chứng kiến nhiều vụ lật, chìm tàu du lịch, để lại hậu quả thảm khốc, đau thương cho các nạn nhân và thân nhân.

Từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hãy nhìn lại những vụ lật, chìm tàu khác trong quá khứ để có thể đánh giá toàn diện về công tác quản lý, vận hành phương tiện thuỷ nội địa.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân du khách Australia tử vong trên Vịnh Hạ Long

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc du khách Australia tử vong trên Vịnh Hạ Long, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ chết người do tự tử. 

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ ông Stephen Jonhn Scott - du khách Australia tử vong trên vịnh Hạ Long, chiều 7/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu. Theo báo cáo này, kết hợp với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ chết người do nguyên nhân nạn nhân tự tử, không có dấu hiệu của tội phạm.
Xem chi tiết

Xã hội

Những vụ tàu du lịch gặp nạn thảm khốc giống chìm tàu sông Hàn

(Kiến Thức) - Chìm tàu du lịch trên sông Hàn, chìm tàu du lịch ở Bình Dương... là những vụ tàu du lịch chở khách gặp nạn gây chấn động Việt Nam.

1. Chìm tàu du lịch trên sông Hàn: 53 người được cứu sống

Khoảng 20h25 ngày 4/6, khi đang chở khách du ngoạn sông Hàn thì tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa-0016 bất ngờ chao đảo. Chỉ chưa đầy 5 phút, con tàu nghiêng rồi chìm dần dưới dòng nước xoáy. Vụ chìm tàu sông Hàn làm 56 hành khách trên tàu rơi xuống dòng sông trong tiếng la hét hoảng loạn.
5 phút sau, hai canô của bộ đội biên phòng chạy đến hiện trường vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn ứng cứu. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng điều động hơn 10 canô với gần 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng khác cứu người bị nạn. Ngay trong đêm, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu V, Bộ đội biên phòng, Công an TP Đà Nẵng và ngư dân được huy động đến sông lặn ngụp dưới dòng nước cứu vớt.
Đến sáng 5/6, đã cứu sống được 53 người trong đó có 4 người nước ngoài quốc tịch Malaysia và nhiều trẻ em. Thi thể ba người mất tích gồm: Phạm Tấn Cường (SN 1970), quê ở tỉnh Bình Định; hai chị em ruột Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012) thuộc đoàn khách du lịch tỉnh Thái Nguyên sau đó đã được tìm thấy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới