Xử phạt công ty Green House vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

Ngày 21/11, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House (gọi tắt Công ty Green House, trụ sở ở Hà Nội).

Năm 2019, Công ty Green House được UBND tỉnh Bắc Giang trước đây cấp giấy phép khai thác đất san lấp mặt bằng tại khu vực núi Giá Sơn, Hữu Nghi và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn (Việt Yên) nay là phường Vân Hà. Diện tích được cấp phép khai thác đất san lấp mặt bằng là 6,5 ha với trữ lượng đất hơn 1 triệu m3 trong thời gian 7 năm. Mỗi năm, doanh nghiệp này được khai thác tối đa 250 nghìn m3 đất san lấp mặt bằng.

Hiện trạng khu vực mỏ đất. (Ảnh: Minh Linh).

Doanh nghiệp thực hiện khai thác khoáng sản buộc phải chấp hành nghiêm việc báo cáo trữ lượng định kỳ, khai thác đúng mốc giới, phạm vi, độ sâu cho phép, bảo đảm khung giờ hoạt động, số lượng phương tiện…

Năm 2024, Công ty không gửi kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh) đối với Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp theo quy định. Trong năm này, Công ty không cập nhật bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản trong thời gian quá 6 tháng đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House 130 triệu đồng.

Đồng thời buộc doanh nghiệp báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại; cập nhật bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản trên đến 30/9/2025 gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

