Bắc Ninh lập đường dây nóng xử lý thông tin vi phạm khoáng sản

Mỗi xã ở Bắc Ninh sẽ thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm về khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 3 chương, 16 điều, áp dụng cho các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các xã, phường cùng tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản.

Quy chế đặt ra nguyên tắc phối hợp thống nhất với các quy định của pháp luật về khoáng sản, đảm bảo việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan diễn ra đồng bộ, đúng chức năng và đúng mục đích. Tất cả tài liệu, dữ liệu khi sử dụng phải tuân thủ quy định, tránh sai lệch và đảm bảo hiệu quả trong kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản.

Nội dung phối hợp lần này bao trùm toàn bộ các khâu quản lý: từ lập, điều chỉnh phương án về địa chất - khoáng sản; thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác, chế biến; thẩm định thiết kế mỏ, thiết kế cơ sở; thẩm định đề án và báo cáo kết quả thăm dò. Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân tại khu vực xin cấp phép thăm dò và khai thác; đồng thời nhấn mạnh vai trò thanh tra, kiểm tra các mỏ đã được cấp phép.

Một trong những điểm quan trọng là việc tăng cường quản lý khoáng sản chưa khai thác. Các lực lượng chức năng sẽ phối hợp bảo vệ tài nguyên địa chất tại các khu vực có trữ lượng tiềm năng, nhất là vùng giáp ranh giữa các địa phương, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ khai thác trái phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát các khu vực có tiềm năng khoáng sản để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung quy hoạch.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm tham gia ý kiến về sự phù hợp của dự án khai thác khoáng sản với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; đánh giá các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền địa phương. Đồng thời, cấp xã trực tiếp tổ chức tuyên truyền pháp luật về khoáng sản đến các đoàn thể, thôn xóm; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa bàn mình quản lý.

Mỗi xã sẽ thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm. Việc này nhằm tăng tính chủ động trong phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép và đảm bảo xử lý kịp thời, kể cả tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Quyết định 67/2025/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1/12/2025, đồng thời thay thế Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Giang (cũ) về quản lý tài nguyên khoáng sản trước đây.