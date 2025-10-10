Xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư nếu 9 trạm dừng nghỉ chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm điểm tiến độ từng trạm, nếu không có chuyển biến, Cục sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, báo cáo để xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai 9 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex làm Nhà đầu tư.

Tại đây, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái nhấn mạnh: “Đây là những dự án phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch quốc gia. Tiến độ thi công chậm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Nhà đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phải có chuyển biến rõ rệt trong tháng 10 này”.

Theo ông Đoàn Chí Hiếu, Trưởng phòng Thẩm định, đến nay 9 trạm dừng nghỉ của Liên danh Petrolimex đã được ký hợp đồng đầu tư và vận hành, gồm 4 trạm ký từ tháng 8/2024 và 5 trạm ký từ tháng 3–4/2025. Tuy nhiên, phần lớn các trạm đang chậm so với tiến độ cam kết.

Hiện có 7/9 trạm đã bàn giao 100% mặt bằng, 2 trạm còn vướng một phần tại Quảng Ngãi và Khánh Hòa, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2025.

9/9 trạm đã hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường, 8/9 trạm được phê duyệt dự án, còn lại trạm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Km77) chưa phê duyệt. Tuy vậy, tiến độ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức triển khai tại công trường vẫn còn chậm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các trạm Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Vân Phong – Nha Trang và Nha Trang – Cam Lâm, khi nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư còn chậm, chưa phê duyệt đầy đủ hồ sơ thiết kế hoặc chưa hoàn thiện hạng mục san nền. Một số trạm mới đạt 40–70% khối lượng san lấp, chưa có chuyển biến đáng kể trong triển khai hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ.

Trước thực trạng nêu trên, Cục trưởng Bùi Quang Thái cảm thấy sốt ruột với tiến độ của nhà đầu tư, Cục trưởng cho biết hàng ngày đều yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ quay phim, chụp ảnh để trực tiếp giám sát tiến độ nhưng nhiều tháng trôi qua tiến độ triển khai vẫn rất chậm.

Cục trưởng yêu cầu nhà đầu tư phải khẩn trương chấn chỉnh tiến độ, hoàn thành toàn bộ công tác phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, huy động nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt.

“Không thể chậm thêm nữa. Mỗi tháng trôi qua là thêm một phần trách nhiệm của cả hệ thống. Nhà đầu tư phải thể hiện rõ năng lực và cam kết của mình”, Cục trưởng Cục đường bộ nhấn mạnh và giao rõ mốc thời gian trong tháng 10/2025, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm điểm tiến độ từng trạm, nếu không có chuyển biến, Cục sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo các công trình quan trọng quốc gia để xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư.

Trên tinh thần chỉ đạo của Cục trưởng Bùi Quang Thái, các phòng chuyên môn của Cục Đường bộ Việt Nam và đại diện Liên danh Petrolimex thống nhất mục tiêu: hoàn thành toàn bộ công trình dịch vụ công của 9 trạm dừng nghỉ trong năm 2025, trong đó ưu tiên đưa vào khai thác sớm các trạm Mai Sơn – Quốc lộ 45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vân Phong – Nha Trang.