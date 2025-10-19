Hà Nội

Xã hội

Xử lý hơn 400 trường hợp có nồng độ cồn trong ngày đầu ra quân ở Hà Nội

Trong ngày đầu triển khai chuyên đề kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp.

Gia Đạt

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu triển khai chuyên đề kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp.

image005.jpg
2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn được Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện, tối 18/10.

Thực hiện Kế hoạch của Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, ngay trong ngày 18/10, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 416 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 12 lái xe ô tô con, 398 lái xe mô tô và 06 trường hợp phương tiện khác.

Tối cùng ngày, các đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT tiếp tục bố trí lực lượng trên nhiều tuyến trọng điểm, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, tụ điểm vui chơi – nơi tiềm ẩn nguy cơ cao người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 – cho biết: “Đặc thù tuyến đơn vị quản lý có nhiều tuyến quốc lộ, lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao nếu người điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Do đó, đơn vị tập trung kiểm soát chặt, xử lý nghiêm đối với người điều khiển ô tô ngay từ ngày đầu triển khai kế hoạch.”

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai đồng loạt 9 tổ công tác, phối hợp Công an các xã kiểm soát trên nhiều tuyến đường, đặc biệt tại khu vực tập trung đông hàng quán. Việc kiểm tra đồng thời tại nhiều điểm giúp nâng cao hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tại tuyến đường Láng, chỉ trong vòng một giờ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã phát hiện 2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Việc ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn cùng lực lượng CSGT toàn quốc thể hiện quyết tâm cao của lực lượng CSGT Thủ đô trong thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Hà Tĩnh xử lý 51 tài xế 'dính cồn' trong một ngày

Ngày đầu ra quân kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn.

Trong ngày đầu ra quân, Phòng CSGT đã huy động 180 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng Công an xã, phường tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm.

Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn trong lúc tay đang cắm kim truyền dịch

Trong ca làm nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phát hiện một tài xế tay vẫn cắm kim truyền dịch vi phạm nồng độ cồn.

taiii-1.jpg
Tối 18/10, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí 9 tổ công tác để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.
taiii-2.jpg
Trước ca công tác, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ mặc thường phục, dùng camera bí mật ghi hình các nhà hàng, quán bia... có đông khách đi ô tô, xe máy đến sử dụng dịch vụ. Đây là căn cứ để bố trí các tổ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Xem chi tiết

Xã hội

Tài xế có nồng độ cồn lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

Liên quan đến vụ ô tô va chạm xe máy khiến 3 mẹ con tử vong, qua kiểm tra, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 21/9, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ giữa ô tô và xe máy làm 3 mẹ con tử vong, xảy ra vào đêm qua (20/9).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy.

Xem chi tiết

