Xử lý hơn 400 trường hợp có nồng độ cồn trong ngày đầu ra quân ở Hà Nội

Trong ngày đầu triển khai chuyên đề kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp.

Ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu triển khai chuyên đề kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp.

2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn được Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện, tối 18/10.

Thực hiện Kế hoạch của Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, ngay trong ngày 18/10, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 416 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 12 lái xe ô tô con, 398 lái xe mô tô và 06 trường hợp phương tiện khác.

Tối cùng ngày, các đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT tiếp tục bố trí lực lượng trên nhiều tuyến trọng điểm, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, tụ điểm vui chơi – nơi tiềm ẩn nguy cơ cao người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 – cho biết: “Đặc thù tuyến đơn vị quản lý có nhiều tuyến quốc lộ, lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao nếu người điều khiển vi phạm nồng độ cồn. Do đó, đơn vị tập trung kiểm soát chặt, xử lý nghiêm đối với người điều khiển ô tô ngay từ ngày đầu triển khai kế hoạch.”

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai đồng loạt 9 tổ công tác, phối hợp Công an các xã kiểm soát trên nhiều tuyến đường, đặc biệt tại khu vực tập trung đông hàng quán. Việc kiểm tra đồng thời tại nhiều điểm giúp nâng cao hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Tại tuyến đường Láng, chỉ trong vòng một giờ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã phát hiện 2 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Việc ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn cùng lực lượng CSGT toàn quốc thể hiện quyết tâm cao của lực lượng CSGT Thủ đô trong thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

