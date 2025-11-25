Xử lý đối tượng lắp ráp súng hơi khí nén ở Bắc Ninh

Thông qua mạng xã hội Dương đã đặt mua đạn chì, linh kiện để lắp ráp, sử dụng súng hơi khí nén PCP với mục đích để săn bắn.

Ngày 25/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Phượng Sơn vừa xác minh, làm rõ đối tượng Phạm Công Dương (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Từ Xuyên, phường Phượng Sơn) về hành vi mua linh kiện, nghi vấn lắp ráp súng hơi khí nén.

Đối tượng Phạm Công Dương.

Cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng loại súng hơi có bình khí nén; hơn 580 viên đạn chì các loại và một số đồ vật sử dụng cho mục đích lắp ráp, chế tạo súng. Quá trình đấu tranh, Dương khai thông qua mạng xã hội đã đặt mua đạn chì, linh kiện để lắp ráp, sử dụng súng hơi khí nén PCP với mục đích để săn bắn.

Khẩu súng tang vật.

Căn cứ hành vi của Dương và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Công an phường Phượng Sơn đã bàn giao đối tượng, tang vật, đồ vật liên quan cùng toàn bộ tài liệu điều tra, xác minh cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra theo quy định.

