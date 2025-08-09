Hà Nội

Xã hội

Khởi tố người bố ở Phú Thọ vì giao xe cho con gây tai nạn chết người

Nguyễn Minh Hiếu và bố là ông Nguyễn Văn Mạnh bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố do liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Gia Đạt

Ngày 9/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu, sinh ngày 21/11/2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự.

530249525-1081587324101820-3262584169206221961-n.jpg
Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1979 (bố đẻ của Hiếu) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại Điều 264 - Bộ luật Hình sự.

529717158-1081587330768486-7836331270393563246-n.jpg
Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, tối 9/7/2025, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave α (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý. Sau đó, Hiếu rủ thêm 02 người bạn là Đỗ Thành Chung và Nguyễn Quang Huy (cùng sinh năm 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. Trong lúc đi, Chung điều khiển xe máy chở Huy, còn Hiếu điều khiển xe mượn của bố đi một mình.

Trên đường về, Hiếu chở Huy điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, đã va chạm với ông Trần Văn Toản (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Toản tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy do anh Nguyễn Duy Hoàng Anh điều khiển đi ngược chiều đâm trúng, khiến Huy cũng tử vong còn Hiếu và Hoàng Anh bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn - là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh - người đã giao xe cho Hiếu điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến c.h.ết. người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.

Xã hội

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra vụ đe dọa cán bộ Trạm Suối Cạn

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ hành vi gây rối tại Trạm Suối Cạn, nếu đủ căn cứ thì khởi tố hình sự, báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2025.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Suối Cạn (phường Lang Biang - Đà Lạt) bị một nhóm người lạ mặt lăng mạ, đe dọa tính mạng ngay tại trụ sở làm việc.

anh-chup-man-hinh-2025-08-06-luc-162913.png
Xác minh hành vi đe dọa cán bộ kiểm lâm tại Lang Biang – Đà Lạt.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hiệu trưởng và giáo viên vì tự ý nâng điểm cho thí sinh

Cơ quan Công an Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố đối với hiệu trưởng và giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác.

Ngày 5/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Liêm (SN 1976), nguyên là hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Tuyết (SN 1979) nguyên là giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc về tội giả mạo trong công tác.

gen-h-nl1-7255-4731.jpg
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 bị can Vũ Ngọc Liêm và Ngô Thị Tuyết về tội giả mạo trong công tác.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 bị can sử dụng trái phép chất ma túy ở Hải Phòng

Hai bị can Phạm Quang T và Phạm Quang H cùng bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 5/8, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng cho biết, VKSND khu vực 11 - Hải Phòng vừa phê chuẩn khởi tố 2 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025).

Hai bị can bị khởi tố cùng về tội Sử dụng trái phép chất ma túy gồm Phạm Quang T (SN 1994, trú tại Khu 5, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng) và bị can Phạm Quang H (SN 1988, tại khu 6, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Xem chi tiết

