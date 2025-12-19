Xe tải quên hạ thùng, va chạm kinh hoàng làm sập cầu đi bộ

Cơ quan quản lý đường cao tốc tiết lộ mức độ thiệt hại đối với cầu vượt Bangna-Trat, cho biết việc sửa chữa sẽ mất khoảng ba tháng vì vụ va chạm.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Thep Ratana (Bangna-Trat), làn đường hướng vào thành phố, đoạn chính, trước chợ Namchai, phường Bang Phli Noi, huyện Bang Bua, tỉnh Samut Prakan. Một xe tải chở vật liệu xây dựng đã va chạm với cầu vượt dành cho người đi bộ, khiến kết cấu cầu sập xuống một xe tải và một xe bán tải đang lưu thông bên dưới. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và một người bị thương, thông tin trên trang TNews.

Khoảnh khắc cây cầu đổ sập vì va chạm với thùng xe. Video: TNews

Cập nhật mới nhất, ngày 18/12/2025, hình ảnh từ camera giám sát gần đó đã ghi lại vụ việc. Nó cho thấy chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, với thùng xe được nâng lên, đã đâm mạnh vào kết cấu cầu vượt dành cho người đi bộ. Cú va chạm khiến dầm cầu bị dịch chuyển và sập xuống, đè bẹp phần trước của xe tải và một chiếc xe bán tải gần đó. Ban đầu, tài xế xe bán tải được thông báo đã tử vong tại hiện trường, trong khi tài xế xe tải bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Sở Giao thông Đường bộ đã đưa ra lời giải thích ban đầu cho biết thùng xe tải chở vật liệu xây dựng đã bị nâng lên và kẹt lại trước khi va chạm với dầm cầu vượt. Điều này khiến dầm cầu vượt bị dịch chuyển khỏi vị trí và rơi xuống các phương tiện bên dưới. Hậu quả là dầm cầu vượt đã chắn ngang tất cả các làn đường giao thông ở chiều đi vào thành phố, và kết cấu cầu bị hư hại trên một đoạn dài khoảng 15-16 mét.

Hiện trường sau vụ va chạm. Ảnh: TNews

Sở Giao thông Đường bộ cho biết thêm rằng cầu vượt được thiết kế chủ yếu để chịu lực thẳng đứng, trong khi vụ tai nạn lại do va chạm ngang gây ra, dẫn đến các bộ phận cấu trúc rơi xuống mặt đường. Dự kiến ​​ban đầu các làn đường giao thông sẽ được mở lại vào tối ngày 18/12.

Trong khi đó, các kỹ sư kết cấu từ Phòng Khảo sát và Thiết kế đã kiểm tra tính toàn vẹn kết cấu của cầu vượt dành cho người đi bộ tại các khu vực không bị ảnh hưởng bởi tai nạn. Họ cũng đã lập kế hoạch về các dầm và các cấu kiện kết cấu sẽ được sử dụng để thay thế các bộ phận bị hư hỏng. Tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cùng với việc quản lý giao thông, để đảm bảo cầu vượt có thể được sử dụng đúng cách, ổn định và an toàn trở lại.

Ban đầu, các quan chức đã thu thập bằng chứng và lập biên bản tại Sở Công an Bang Phli Noi. Họ cũng đang chuẩn bị yêu cầu bồi thường từ những người gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Cầu vượt dành cho người đi bộ này có chi phí xây dựng khoảng 10 triệu baht.

Trong thời gian sửa chữa và lắp đặt dầm cầu vượt dành cho người đi bộ, Sở Giao thông Đường bộ Samut Prakan sẽ tạm thời đóng cầu và lắp đặt biển báo hướng dẫn người đi bộ sử dụng lối quay đầu xe dưới cầu, cách đó khoảng 400 mét. Dự kiến ​​công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trong vòng 3 tháng.