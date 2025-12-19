Hà Nội

Video

Xe tải quên hạ thùng, va chạm kinh hoàng làm sập cầu đi bộ

Cơ quan quản lý đường cao tốc tiết lộ mức độ thiệt hại đối với cầu vượt Bangna-Trat, cho biết việc sửa chữa sẽ mất khoảng ba tháng vì vụ va chạm.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Thep Ratana (Bangna-Trat), làn đường hướng vào thành phố, đoạn chính, trước chợ Namchai, phường Bang Phli Noi, huyện Bang Bua, tỉnh Samut Prakan. Một xe tải chở vật liệu xây dựng đã va chạm với cầu vượt dành cho người đi bộ, khiến kết cấu cầu sập xuống một xe tải và một xe bán tải đang lưu thông bên dưới. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và một người bị thương, thông tin trên trang TNews.

Khoảnh khắc cây cầu đổ sập vì va chạm với thùng xe. Video: TNews

Cập nhật mới nhất, ngày 18/12/2025, hình ảnh từ camera giám sát gần đó đã ghi lại vụ việc. Nó cho thấy chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, với thùng xe được nâng lên, đã đâm mạnh vào kết cấu cầu vượt dành cho người đi bộ. Cú va chạm khiến dầm cầu bị dịch chuyển và sập xuống, đè bẹp phần trước của xe tải và một chiếc xe bán tải gần đó. Ban đầu, tài xế xe bán tải được thông báo đã tử vong tại hiện trường, trong khi tài xế xe tải bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Sở Giao thông Đường bộ đã đưa ra lời giải thích ban đầu cho biết thùng xe tải chở vật liệu xây dựng đã bị nâng lên và kẹt lại trước khi va chạm với dầm cầu vượt. Điều này khiến dầm cầu vượt bị dịch chuyển khỏi vị trí và rơi xuống các phương tiện bên dưới. Hậu quả là dầm cầu vượt đã chắn ngang tất cả các làn đường giao thông ở chiều đi vào thành phố, và kết cấu cầu bị hư hại trên một đoạn dài khoảng 15-16 mét.

Hiện trường sau vụ va chạm. Ảnh: TNews

Sở Giao thông Đường bộ cho biết thêm rằng cầu vượt được thiết kế chủ yếu để chịu lực thẳng đứng, trong khi vụ tai nạn lại do va chạm ngang gây ra, dẫn đến các bộ phận cấu trúc rơi xuống mặt đường. Dự kiến ​​ban đầu các làn đường giao thông sẽ được mở lại vào tối ngày 18/12.

Trong khi đó, các kỹ sư kết cấu từ Phòng Khảo sát và Thiết kế đã kiểm tra tính toàn vẹn kết cấu của cầu vượt dành cho người đi bộ tại các khu vực không bị ảnh hưởng bởi tai nạn. Họ cũng đã lập kế hoạch về các dầm và các cấu kiện kết cấu sẽ được sử dụng để thay thế các bộ phận bị hư hỏng. Tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cùng với việc quản lý giao thông, để đảm bảo cầu vượt có thể được sử dụng đúng cách, ổn định và an toàn trở lại.

Ban đầu, các quan chức đã thu thập bằng chứng và lập biên bản tại Sở Công an Bang Phli Noi. Họ cũng đang chuẩn bị yêu cầu bồi thường từ những người gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Cầu vượt dành cho người đi bộ này có chi phí xây dựng khoảng 10 triệu baht.

Trong thời gian sửa chữa và lắp đặt dầm cầu vượt dành cho người đi bộ, Sở Giao thông Đường bộ Samut Prakan sẽ tạm thời đóng cầu và lắp đặt biển báo hướng dẫn người đi bộ sử dụng lối quay đầu xe dưới cầu, cách đó khoảng 400 mét. Dự kiến ​​công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trong vòng 3 tháng.

Video

Nhà vệ sinh di động rơi từ trên cao xuống đường cao tốc ở Tây Ban Nha

Cabin nhà vệ sinh di động bị sập khi đang được cần cẩu di chuyển trên cao trên cầu, may mắn không gây ra thương tích gì.

Một tai nạn may mắn không phải một thảm kịch, xảy ra trên Cầu Centenary ở Seville, Tây Ban Nha, một dự án cơ sở hạ tầng hiện đang được mở rộng với chi phí hàng triệu đô la. Một nhà vệ sinh di động được công nhân xây dựng sử dụng đã rơi từ độ cao vài chục mét xuống lòng đường bên dưới, ngay giữa một con đường đông đúc.

Nhà vệ sinh di động rơi từ độ cao lớn xuống đường cao tốc ở Seville, Tây Ban Nha. Nguồn: RedUno.com
Video

Sập cầu tại mỏ đồng ở Congo: 32 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Một vụ nổ súng quân sự được cho là đã gây ra sự hoảng loạn, cây cầu tại mỏ đồng của Congo đã sập khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Thông tin trên Republic World, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng tại vùng sâu vùng xa ở Đông Nam Congo khi một cây cầu tạm thời tại mỏ đồng Kalando, một cơ sở bán công nghiệp nằm sâu trong tỉnh Lualaba, bị sập.

Các báo cáo cho biết, cây cầu tạm bợ tại mỏ đồng Kalando đã bị sập khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây. Vụ việc kinh hoàng này đã gây chấn động cả nước, nơi khai thác thủ công là nguồn sống của hàng triệu người, nhưng cũng là một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thiếu an toàn. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cây cầu sập kinh hoàng khiến hơn 25 người thiệt mạng cũng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Video

Khoảnh khắc cầu ở Trung Quốc sập kinh hoàng sau vài tháng khánh thành

Một phần của cầu gần với nhà máy thủy điện đã rơi xuống dòng sông bên dưới.

Theo NYPost, cư dân mạng đang chia sẻ rộng rãi đoạn video gây sốc về vụ sập cầu Hồng Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ vài tháng sau khi công trình này được đưa vào sử dụng trở lại.

Theo thông tin ban đầu, cây cầu đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận lở đất nghiêm trọng trên ngọn núi gần đó.

