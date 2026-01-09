Hà Nội

Video

Chó Pitbull không buộc xích lao vào 3 người đi bộ gần bãi biển

Ba người đã phải nhập viện sau khi một con chó lai giữa giống pit bull và terrier, tấn công ở Riviera Beach, Florida.

Trường Hân dịch

Theo báo cáo, con chó đã trốn thoát sau khi cửa gara bị bỏ ngỏ và tấn công hai phụ nữ và một người đàn ông. Tất cả các nạn nhân dự kiến ​​sẽ hồi phục. Con chó đã bị cơ quan kiểm soát động vật tạm giữ, thông tin trên trang Freepressjournal.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu nhà số 8000 đường Via Hacienda, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 báo cáo về một vụ chó tấn công. Khi đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát phát hiện hai phụ nữ và một người đàn ông bị nhiều vết cắn và vết thương do chó gây ra. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng sơ cứu trước khi đưa cả ba nạn nhân đến Trung tâm Y tế St. Mary's.

Video: @KayvanSabouri / X

Theo cảnh sát Riviera Beach, con chó gây ra vụ tấn công là một con chó lai giữa giống pit bull và terrier, một tuổi, tên là Enzo. Các nhà điều tra cho biết chủ nhân 32 tuổi của con chó đã vào nhà và sau đó nhận ra cửa gara bị bỏ ngỏ. Do đó, con chó không bị nhốt và chạy ra đường.

“Con chó đó không bị nhốt nên nó chạy ra ngoài, chạy dọc đường và lao về phía ba người đang cố gắng chống trả nó một cách hung hăng”, phát ngôn viên cảnh sát Riviera Beach, Mike Jachles, cho biết. Giới chức trách xác nhận vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhà chủ chó vài mét.

Các nhân chứng mô tả một cảnh tượng kinh hoàng khi các nạn nhân cố gắng tự bảo vệ mình trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến. Các đội cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết cả ba nạn nhân đều dự kiến ​​sẽ hồi phục.

Sau vụ việc, Cơ quan Kiểm soát Động vật Quận Palm Beach đã tạm giữ Enzo. Các thành viên gia đình của chú chó xác nhận rằng nó sẽ vẫn nằm dưới sự giám sát của cơ quan kiểm soát động vật cho đến đầu tháng Giêng, để chờ đánh giá thêm và các thủ tục pháp lý. Cư dân bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi chú chó được đưa ra khỏi khu phố. Một cư dân cho biết cha anh đã may mắn tránh được con vật chỉ vài khoảnh khắc trước khi vụ tấn công xảy ra.

