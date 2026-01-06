Hà Nội

Người giúp việc đầu độc trong sữa của em bé bằng chất tẩy rửa

Một gia đình ở Bangkok đã báo cảnh sát khi người giúp việc cố ý đổ chất tẩy rửa vào bình sữa của con họ.

Trường Hân dịch

Người mẹ đã đăng câu chuyện lên trang Facebook của gia đình, Yokey R, vào thứ Sáu (26/12/2025). Cô ấy đã thuê một người phụ nữ thông qua một nhóm trên Facebook để dọn dẹp nhà cửa, thông tin trên Bangkok Post.

Mọi việc có vẻ bình thường cho đến khoảng giữa trưa, khi bà ngoại của em bé chuẩn bị bình sữa đã được để sẵn từ sáng sớm. Sau khi em bé bú được một lúc, bà phát hiện mùi thuốc khử trùng nồng nặc và lập tức ngừng cho bú.

Video: @irininhere / Threads

Người mẹ kiểm tra bình sữa của em bé và xác nhận bên trong có chứa chất khử trùng, mô tả vị đắng và mát. Gia đình vội vàng đưa em bé đến bệnh viện, nơi các bác sĩ xác nhận đứa trẻ an toàn nhưng khuyên nên theo dõi sát sao trong 24 giờ.

Khi bị chất vấn, người dọn dẹp được cho là đã nói rằng cô không nhớ mình đã cầm chai đó và sau đó đột ngột rời khỏi nhà.

Sau khi xem lại đoạn phim từ camera an ninh của gia đình, người dọn dẹp đã lấy một bình sữa em bé còn nửa đầy từ tầng trên, thêm chất khử trùng ở tầng khác rồi trả lại bình sữa vào cạnh giường em bé.

Đoạn video cũng cho thấy những hành vi đáng lo ngại khác, bao gồm việc chụp ảnh quanh nhà trong khi đáng lẽ ra cô ấy phải dọn dẹp.

Nhân viên bệnh viện khuyên gia đình nên trình báo cảnh sát và gửi mẫu sữa đi xét nghiệm độc tố để có thể tiến hành các thủ tục pháp lý.

Sau khi câu chuyện lan truyền rộng rãi trên mạng, một người dùng mạng xã hội tự nhận là quen biết người dọn dẹp này cho biết những vụ việc tương tự đã xảy ra trước đây, cho thấy đây là một hành vi có hệ thống nhằm mục đích khiến các gia đình phải rời khỏi nhà để kẻ gian có thể lấy trộm đồ đạc và giấy tờ có giá trị. Chính quyền vẫn chưa xác nhận những thông tin này.

Vụ việc đã làm dấy lên mối lo ngại trong dư luận về việc kiểm tra lý lịch người giúp việc gia đình không chính thức và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong gia đình.

#đầu độc #sữa bé #người giúp việc #Bangkok #bảo vệ trẻ

