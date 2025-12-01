Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nhà vệ sinh di động rơi từ trên cao xuống đường cao tốc ở Tây Ban Nha

Cabin nhà vệ sinh di động bị sập khi đang được cần cẩu di chuyển trên cao trên cầu, may mắn không gây ra thương tích gì.

Trường Hân t/h

Một tai nạn may mắn không phải một thảm kịch, xảy ra trên Cầu Centenary ở Seville, Tây Ban Nha, một dự án cơ sở hạ tầng hiện đang được mở rộng với chi phí hàng triệu đô la. Một nhà vệ sinh di động được công nhân xây dựng sử dụng đã rơi từ độ cao vài chục mét xuống lòng đường bên dưới, ngay giữa một con đường đông đúc.

Nhà vệ sinh di động rơi từ độ cao lớn xuống đường cao tốc ở Seville, Tây Ban Nha. Nguồn: RedUno.com

Vụ việc, được người lái xe ghi lại bằng video, xảy ra vào khoảng 5:30 chiều thứ Năm tuần trước (27/11). Đoạn phim gây sốc cho thấy nhà vệ sinh di động đổ sập khi đang được cần cẩu nâng lên cao trên cầu, rơi xuống làn đường giữa của đường cao tốc SE-30, tờ El País đưa tin.

Mặc dù cây cầu đón khoảng 90.000 lượt xe qua lại mỗi ngày và vụ rơi xảy ra vào giờ cao điểm, cabin không hề va vào bất kỳ xe nào. Vật thể vỡ tan khi va chạm với nhựa đường, làm văng tung tóe đồ đạc bên trong và buộc phải đóng cửa con đường ngay lập tức.

May mắn thay, nhà chức trách xác nhận không có thương tích hay thiệt hại vật chất nào khác ngoài việc cabin bị phá hủy . Cảnh tượng này đã gây hoang mang cho các tài xế, mặc dù nó nhanh chóng trở thành một video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, nơi cú ngã và những bình luận hài hước từ các nhân chứng đã tạo ra hàng ngàn phản ứng. Công ty xây dựng Acciona tuyên bố rằng họ đang thu thập tất cả các báo cáo cần thiết và sẽ "xác định trách nhiệm" để xác định lý do tại sao nhà vệ sinh di động bị tách khỏi cần cẩu, theo tờ El Correo de Andalucía.

#nhà vệ sinh di động #Seville #tai nạn xây dựng #cao tốc #cần cẩu #rơi xuống đường

Bài liên quan

Video

Cơn mưa ván bóc trút xuống đường cao tốc, suýt gây họa cho xe chạy sau

Chiếc xe tải chở hàng cao hơn gầm cầu vượt Điểm Thụy nên rất nhiều ván gỗ bóc bị rơi vãi ra đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội.

Do hàng trên xe tải chất quá cao nên khi đi qua gầm cầu, thùng xe đã bị gạt trúng, đổ sập, ván gỗ tung tóe phủ kín mặt đường. Các xe phía sau bắt buộc phải phanh gấp để tránh, may mắn không có tai nạn liên hoàn xảy ra. Các tài xế phải xuống tự dọn dẹp để có thể di chuyển tiếp.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Rơi từ tầng 3 xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong

Ngã từ cửa sổ tầng 3 chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi đã tử vong khi tới bệnh viện.

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi một bé trai năm tuổi ở Ấn Độ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng ba xuống đất, cùng với hình ảnh thi thể của bé. Bé tử vong ngay lập tức do chấn thương sọ não nghiêm trọng (xuất huyết não). Dường như vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi mẹ bé ngủ thiếp đi.

Sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ

Một bé trai 2 tuổi bất ngờ rơi xuống hố thang máy sâu hun hút ngay trước sự bất lực của bố mẹ. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn video an ninh cho thấy bé Matvey, mặc áo ấm, tung tăng tiến đến cửa thang máy trong sảnh chung cư. Cánh cửa kim loại thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi cậu bé vừa chạm và đẩy nhẹ, nó bất ngờ bật mở. Chỉ trong tích tắc, Matvey mất thăng bằng và biến mất vào khoảng tối phía dưới. Tiếng thét thất thanh của người cha vang lên khi anh không kịp giữ con lại.

Bé trai người Nga bị ngã tại tòa chung cư ở Voronezh (Nga). Nguồn: East2West
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới