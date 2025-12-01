Nhà vệ sinh di động rơi từ trên cao xuống đường cao tốc ở Tây Ban Nha

Cabin nhà vệ sinh di động bị sập khi đang được cần cẩu di chuyển trên cao trên cầu, may mắn không gây ra thương tích gì.

Một tai nạn may mắn không phải một thảm kịch, xảy ra trên Cầu Centenary ở Seville, Tây Ban Nha, một dự án cơ sở hạ tầng hiện đang được mở rộng với chi phí hàng triệu đô la. Một nhà vệ sinh di động được công nhân xây dựng sử dụng đã rơi từ độ cao vài chục mét xuống lòng đường bên dưới, ngay giữa một con đường đông đúc.

Nhà vệ sinh di động rơi từ độ cao lớn xuống đường cao tốc ở Seville, Tây Ban Nha. Nguồn: RedUno.com

Vụ việc, được người lái xe ghi lại bằng video, xảy ra vào khoảng 5:30 chiều thứ Năm tuần trước (27/11). Đoạn phim gây sốc cho thấy nhà vệ sinh di động đổ sập khi đang được cần cẩu nâng lên cao trên cầu, rơi xuống làn đường giữa của đường cao tốc SE-30, tờ El País đưa tin.

Mặc dù cây cầu đón khoảng 90.000 lượt xe qua lại mỗi ngày và vụ rơi xảy ra vào giờ cao điểm, cabin không hề va vào bất kỳ xe nào. Vật thể vỡ tan khi va chạm với nhựa đường, làm văng tung tóe đồ đạc bên trong và buộc phải đóng cửa con đường ngay lập tức.

May mắn thay, nhà chức trách xác nhận không có thương tích hay thiệt hại vật chất nào khác ngoài việc cabin bị phá hủy . Cảnh tượng này đã gây hoang mang cho các tài xế, mặc dù nó nhanh chóng trở thành một video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, nơi cú ngã và những bình luận hài hước từ các nhân chứng đã tạo ra hàng ngàn phản ứng. Công ty xây dựng Acciona tuyên bố rằng họ đang thu thập tất cả các báo cáo cần thiết và sẽ "xác định trách nhiệm" để xác định lý do tại sao nhà vệ sinh di động bị tách khỏi cần cẩu, theo tờ El Correo de Andalucía.