Xe hơi kéo lê xe máy trên đường Nguyễn Lương Bằng, một người tử vong

Cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc một lái xe máy bị ô tô tông trúng, kéo lê và tử vong trên đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), vào khoảng 18h35 ngày 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, TP Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong, theo VOV.

Video: Group Tai nạn giao thông / Facebook

Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một ô tô lao tới tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị đâm đổ và kéo lê một đoạn khá dài trên đường.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.