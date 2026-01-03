Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thầu gói thiết bị tại Phú Quốc

Video

Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thầu gói thiết bị tại Phú Quốc

Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang được phê duyệt trúng thầu với giá 1,024 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 75 ngày.

#Sách Thiết bị Trường học #Kiên Giang #Phú Quốc #thầu #hợp đồng

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT