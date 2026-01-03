HOT VIDEO
Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thầu gói thiết bị tại Phú Quốc
Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang được phê duyệt trúng thầu với giá 1,024 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 75 ngày.
Gói thầu cải tạo tại Trường Đại học Cần Thơ ghi nhận tiết kiệm 1,46 tỷ đồng
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính trúng thầu độc lập với giá gói thầu được phê duyệt là hơn 7,49 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu chỉ hơn 6,03 tỷ đồng.
Công ty Trường Sơn gây chú ý khi liên tiếp trúng thầu tại phường Tân Hiệp
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Xây dựng Hoàn Thành nối dài chuỗi trúng thầu liên tiếp tại Đồng Tháp
Thống kê đến tháng 12/2025 cho thấy, Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên toàn quốc và trúng 32 gói, với tổng giá trị hơn 72,4 tỷ đồng.
Gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng 'rộng cửa', nhưng chỉ một liên danh tham dự
Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Đông đảo người dân dự chương trình đón năm mới 2026 tại Lâm Đồng
Tại điểm cầu phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, hàng nghìn người dân đã cùng nhau theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026.
Gói thầu hơn 8 tỷ tại Hóc Môn với mức tiết kiệm 'nhỏ giọt'
Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.
Chuỗi trúng thầu nhiều năm của công ty Hưởng Phúc tại Lộc Phú Trung
Phân tích cho thấy tỷ lệ trúng thầu tại riêng đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%, mức rất cao trong lĩnh vực xây lắp vốn có tính cạnh tranh lớn.
Xây dựng Thương mại Bình Trang và chuỗi thắng lớn cuối năm tại Tây Nam Bộ
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Công ty Trương Vương thắng tuyệt đối nhiều gói thầu quy mô lớn
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.