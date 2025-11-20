Sập cầu tại mỏ đồng ở Congo: 32 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Một vụ nổ súng quân sự được cho là đã gây ra sự hoảng loạn, cây cầu tại mỏ đồng của Congo đã sập khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Thông tin trên Republic World, ít nhất 32 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng tại vùng sâu vùng xa ở Đông Nam Congo khi một cây cầu tạm thời tại mỏ đồng Kalando, một cơ sở bán công nghiệp nằm sâu trong tỉnh Lualaba, bị sập.

Các báo cáo cho biết, cây cầu tạm bợ tại mỏ đồng Kalando đã bị sập khi hàng trăm công nhân đang làm việc tại đây. Vụ việc kinh hoàng này đã gây chấn động cả nước, nơi khai thác thủ công là nguồn sống của hàng triệu người, nhưng cũng là một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và thiếu an toàn. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cây cầu sập kinh hoàng khiến hơn 25 người thiệt mạng cũng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sập cầu tại mỏ đồng Kalando ở Congo khiến 32 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Video: X

Cơ quan khai thác mỏ thủ công quốc gia (SAEMAPE) xác nhận vụ sập cầu xảy ra tại khu vực Kalando. Trong một tuyên bố được đưa ra, cơ quan này giải thích rằng sự hoảng loạn bắt đầu sau khi quân nhân bảo vệ khu vực nổ súng. Chính trong lúc nổ súng, những người thợ mỏ, lo sợ cho sự an toàn của mình, đã chạy về phía lối đi hẹp để thoát thân. Sức nặng đột ngột của đám đông đã khiến cây cầu gãy, hất những người thợ mỏ xuống hẻm núi bên dưới. "Mọi người chen chúc nhau, dẫn đến thương tích và tử vong", SAEMAPE cho biết.

Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm công nhân mất tích

Trước đó, một quan chức của cơ quan này, khi trao đổi với một cơ quan nước ngoài, đã gây sốc khi tuyên bố rằng có tới 49 người có thể đã tử vong, trong đó có 20 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, các quan chức địa phương đưa ra số người chết được xác nhận thấp hơn, cho biết đã tìm thấy 32 thi thể. Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Roy Kaumba đã xuất hiện trên truyền hình vào Chủ nhật để trấn an công chúng, xác nhận 32 trường hợp tử vong và cam kết công tác cứu hộ sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy toàn bộ nạn nhân.

Trong khi đó, Sáng kiến ​​Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức giám sát địa phương, đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vai trò của quân đội, chỉ ra các báo cáo về các cuộc đụng độ giữa binh lính và thợ mỏ ngay trước khi cây cầu sụp đổ. Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết: "Chúng tôi cần biết lý do tại sao lực lượng vũ trang lại có mặt và liệu hành động của họ có góp phần gây ra sự hoảng loạn hay không."

Khi tin tức về vụ việc lan truyền, gia đình các nạn nhân đã tụ tập tại lối vào mỏ với ảnh của người thân và chờ đợi tin tức. Một người mẹ, có con trai nằm trong số những người mất tích, đã mô tả khoảnh khắc cây cầu sụp đổ là "một cơn giông bão của tiếng la hét và bụi mù sẽ ám ảnh tôi mãi mãi". Một công nhân khác, người đã cố gắng bò đến nơi an toàn, nhớ lại đã nghe thấy tiếng súng nổ và cảm thấy mặt đất rung chuyển khi công trình sụp đổ dưới chân mình.

Vụ việc đã phơi bày những điều kiện khắc nghiệt của ngành khai thác khoáng sản thủ công ở Congo. Ước tính có khoảng 1,5 đến 2 triệu người kiếm sống bằng nghề khai thác khoáng sản, hỗ trợ nhiều người khác thông qua nền kinh tế phi chính thức. Mặc dù dân số phụ thuộc vào hoạt động khai thác mỏ rất lớn, nhưng công việc được cho là được thực hiện với rất ít thiết bị bảo hộ, dưới nền đất không ổn định và cơ sở hạ tầng tạm bợ. Lở đất, sập hầm và các công trình lỗi cướp đi sinh mạng mỗi năm, và sự cố cầu Kalando là ví dụ mới nhất về những điều kiện nguy hiểm mà thợ mỏ phải đối mặt mỗi ngày.

Các nhóm nhân quyền lập luận rằng việc thực thi các quy định an toàn yếu kém và giám sát thiếu nhất quán khiến thợ mỏ dễ gặp phải những thảm kịch có thể phòng ngừa được. Họ kêu gọi chính phủ thắt chặt kiểm soát, cải thiện đào tạo và đảm bảo sự hiện diện của quân đội không trở thành nguồn nguy hiểm hơn nữa.

Sau vụ việc, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát, trong khi chính quyền liên quan đang nỗ lực xác minh số người chết cuối cùng.