Nhân viên nhà ga 'nhanh như chớp' cứu sống hành khách suýt bị tàu cuốn đi

Nhân viên bảo vệ nhà ga xe lửa Ấn Độ cứu sống hành khách khỏi cái chết khi người này không kịp lên tàu và suýt bị cuốn xuống đường ray.

Trường Hân dịch

Clip trích xuất từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông đang cố gắng lên tàu lúc tàu chuẩn bị khởi hành tại bang Karnataka, Ấn Độ thì bất ngờ mất thăng bằng. Khi đoàn tàu tăng tốc, người này bám vào tay vịn nhưng bị kéo lê dọc theo sân ga, ở vị trí rất gần khoảng cách nguy hiểm giữa toa tàu và mặt bê tông.

Video: Mulugeta Zeleke Orgino / Facebook

Phát hiện sự việc, nhân viên lực lượng Bảo vệ Đường sắt Abhijit Singh lập tức lao tới, túm lấy nạn nhân và kéo mạnh ra khỏi khu vực đường ray. Các hành khách khác cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa người đàn ông đến nơi an toàn. Theo báo cáo, nạn nhân không bị thương trong vụ việc.

Tình trạng quá tải của mạng lưới đường sắt, thường hoạt động vượt quá công suất thiết kế, gây thêm áp lực lên thiết bị và các biện pháp an toàn. Sai sót của con người, chẳng hạn như đọc sai tín hiệu hoặc lỗi do mệt mỏi, cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ tai nạn này.

