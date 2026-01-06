Hà Nội

Người mẹ thất kinh khi phát hiện thứ bò trên võng con nhỏ đang nằm

Clip ghi lại khoảnh khắc 'thót tim' khiến nhiều người không khỏi rùng mình, cảnh tượng người mẹ chiến đấu với sinh vật nguy hiểm ngay cạnh con mình.

Trường Hân t/h

Clip trích xuất từ camera nhà dân cho thấy, ngay khi phát hiện một con rắn lục đang vắt vẻo trên võng con mình nằm, người mẹ lập tức lao tới quật mạnh con rắn ra rồi ôm con chạy ra chỗ an toàn. Ngay sau đó, một số người đàn ông đã nhanh chóng có mặt và bắt con rắn để tránh nguy hiểm tiếp diễn.

Video: @Yenn Linhh / Facebook

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng có khả năng đây là rắn lục đuôi đỏ, một loài rắn độc thường gặp ở khu vực nông thôn, vườn rẫy hoặc gần nhà dân, rất nguy hiểm nếu bị cắn phải.

Đoạn clip chỉ vài chục giây nhưng đủ khiến người xem “đứng tim”. Hàng nghìn bình luận đã được để lại dưới video, bày tỏ sự thán phục người mẹ xen lẫn lo lắng cho tình hình của em bé.

Tình huống này một lần nữa nhắc nhở mọi người phải thường xuyên kiểm tra nhà ở, khu vực mà gia đình sinh sống để phòng tránh các loại côn trùng, rắn rết gây nguy hiểm.

#rắn độc #bảo vệ con #nguy hiểm #cảnh báo #nhà cửa #rắn lục

