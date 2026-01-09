Hổ đột nhập vào nhà, ngồi lên giường sau khi làm bị thương một cư dân

Một con hổ đã đi lạc vào một ngôi làng gần Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh, làm bị thương một người dân trước khi được các nhân viên lâm nghiệp giải cứu an toàn.

Xung đột giữa con người và động vật hoang dã không chỉ gia tăng ở Maharashtra mà còn ở Madhya Pradesh. Madhya Pradesh có số lượng hổ nhiều nhất cả nước, trong khi Maharashtra là bang đông dân thứ ba. Tuy nhiên, xung đột giữa con người và động vật hoang dã đã đạt đến đỉnh điểm ở cả hai bang này. Một thực tế khác đã được phơi bày qua một video xuất hiện ở Bandhavgarh hôm (29/12/2025), thông tin trên Loksatta.com.

Video: @YadavDeepakya22 / X

Tại làng Beldi, nằm cạnh Khu bảo tồn hồ Bandhavgarh nổi tiếng thế giới thuộc huyện Umaria, bang Madhya Pradesh, một con hổ đã bất ngờ xông vào làng từ một cánh đồng.

Sau đó, con hổ vào một ngôi nhà và ngồi lên giường, gây ra sự hoảng loạn. Dân làng hoảng sợ trèo lên mái nhà. Cuối cùng, sau 8 giờ cứu hộ, một đội của sở lâm nghiệp đã bắt được con hổ một cách an toàn. Theo lời kể của dân làng, con hổ được nhìn thấy ở cánh đồng vào khoảng 10 giờ sáng. Sở lâm nghiệp được thông báo lúc 10 giờ 30 phút sáng. Lúc 12 giờ 30 phút trưa, con hồ ra khỏi cánh đồng và đi thẳng về phía làng. Ngay khi vào làng, con hổ đã tấn công một thanh niên tên Gopal Kol và hất ngã anh ta xuống đất chỉ bằng một cú nhảy.

Gopal bị thương nặng ở chân. Ban đầu, anh được sơ cứu tại Bệnh viện Barhi ở huyện Katni và sau đó được chuyển đến Katni. Một nhóm từ Khu bảo tồn hồ Bandhavgarh dang có mặt cùng với thanh niên bị thương. Sau vụ tấn công, con hổ đã vào nhà của Durga Prasad Dwivedi và ngồi trên giường, tạo ra bầu không khí sợ hãi trong làng. Nhiều người đã trèo lên mái nhà vì sợ hãi. Dân làng cho biết động vật hoang dã thường xuyên xuất hiện ở khu vực này và người dân thường cố gắng xua đuổi chúng bằng gậy. Hôm thứ Hai cũng vậy, nhưng con hổ đã phản kháng.

Sau khi nhận được thông tin, một đội cứu hộ từ Khu vực đệm Panpatha đã đến hiện trường và sau khoảng tám giờ nỗ lực, con hổ đã được bắt giữ an toàn vào khoảng 6 giờ chiều. Ông P.K. Verma, Phó Giám đốc Khu bảo tồn hồ Bandhavgarh, cho biết hoạt động của hồ trong Khu vực đệm Panpatha là bình thường. "Gần đây, một con hổ cái cũng được nhìn thấy ở khu vực này. Khi người dân tụ tập lại, nó đã chạy về phía làng vì sợ hãi. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử bác sĩ, xe cộ và đội cứu hộ đến và tiến hành thả con hổ an toàn vào rừng", ông nói.