Thế giới

Tài xế say rượu vượt đèn đỏ gây tai nạn, 12 người bị thương

Một tài xế xe bán tải say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc ô tô và cửa hàng ven đường, khiến 12 người bị thương.

An An (Theo Bangkok Post)

Theo Bangkok Post, Đội cứu hộ Sawang Khon Kaen cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h08 tối 23/11 trên đường Sri Chant ở Muang, Thái Lan.

Khi đó, tài xế xe bán tải say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc ô tô và một cửa hàng ven đường, khiến 12 người bị thương.

tainan.png
Nhiều người bị thương sau khi chiếc ô tô lao vào một cửa hàng ở Thái Lan tối 23/11. Ảnh: Đội cứu hộ Sawang Khon Kaen.

Lực lượng y tế, cứu hộ đã được gọi đến hiện trường, phát hiện nhiều người bị thương. Một số người bị gãy chân đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Hai người mắc kẹt trong xe cũng bị thương và được đưa ra ngoài.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy tài xế xe bán tải vượt đèn đỏ ở ngã tư và đâm vào chiếc ô tô, khiến xe mất lái và đâm vào cột điện. Sau đó, xe bán tải đâm vào những người ngồi bên ngoài một cửa hàng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe bán tải, được xác định là Kuekrit, 41 tuổi, được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế tại ga Muang Khon Kaen, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200 mét.

Ông Kuekrit thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn vượt xa mức cho phép lái xe. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy xe buýt trước đó ở Thái Lan, tài xế bị bắt giữ

Nguồn video: THĐT
