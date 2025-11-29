Hà Nội

Thế giới

Ô tô trở về từ đám cưới lao xuống kênh, 5 người tử vong

Chiếc ô tô chở 7 người trở về từ đám cưới đã mất lái và lao xuống kênh ở Bahraich, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến 5 người tử vong.

An An (Theo Hindustan Times)

Theo Hindustan Times, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/11 trên đường cao tốc Dhekherwa–Girjapuri gần làng Paras Purwa ở bang Uttar Pradesh. Khi đó, chiếc ô tô chở 7 người đang trở về nhà sau khi tham dự một đám cưới đã bị lao xuống kênh Sharda, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

ando.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: freepressjournal.

Theo báo cáo ban đầu, cửa xe đã tự động khóa, khiến hành khách bị kẹt bên trong khi chiếc xe chìm xuống nước. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân địa phương vội chạy đến hiện trường. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, chiếc xe đã chìm hẳn.

"Khi chúng tôi đến nơi, chiếc xe đã chìm và những người bên trong đang cố gắng cầu cứu", nhân chứng kể lại.

Người dân ngay lập tức báo cảnh sát. Họ buộc dây vào xe và kéo chiếc ô tô lên, dùng gạch đập vỡ cửa kính xe và đưa các nạn nhân ra ngoài.

7 người trên xe được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Ramiya Behar, nơi các bác sĩ xác nhận 5 người trong số họ đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm Jitendra (23 tuổi), Ghanshyam (25 tuổi), Lalji (45 tuổi) và Suresh (50 tuổi) - tất cả đều cư trú tại Bahraich. Một nạn nhân chưa xác định được danh tính. Tài xế xe, Babloo, và một hành khách khác sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến chiếc xe mất lái và lao xuống kênh. Thông tin ban đầu cho biết, tài xế dường như đã ngủ quên.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn ô tô ở Ấn Độ

Nguồn video: India TV
