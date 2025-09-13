Hà Nội

Video

Xe máy suýt bị container nghiền nát, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ va chạm giao thông giữa container và xe máy. May mắn cho người lái xe máy khi đã thoát khỏi tử thần chỉ trong gang tấc.

Trường Hân t/h

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về một tình huống va chạm giao thông giữa container và xe máy đầy tranh cãi. Sự việc xảy ra trên tuyến ĐT825 Km0+350 (hướng Tây Ninh đi TP.HCM), đoạn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Nhiều người không khỏi hốt hoảng khi xem được đoạn clip trích từ camera hành trình của một phương tiện khác, ghi lại toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Hình ảnh chiếc xe máy đi vào điểm mù trước đầu xe container khiến ai cũng thót tim

Theo đó, vào thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường này rất đông đúc, ô tô nối đuôi nhau, nhiều xe máy đang đứng chờ tìm cách qua đường. Một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ cua ngay trước đầu xe container để sang đường. Pha di chuyển này khiến chiếc xe máy rơi vào điểm mù của container. Cảnh tượng tiếp theo khiến người xem không khỏi thót tim khi container đã nghiền nát chiếc xe máy. May mắn cho người lái xe khi bị ngã nhưng vẫn kịp né sang một bên, tránh bị cuốn vào gầm container.

Sau cú va chạm, người lái xe máy đã đứng trước đầu container, rút điện thoại ra quay chụp. Hành động này vấp phải nhiều bình luận không đồng tình. Dân mạng cho rằng theo những gì clip ghi lại được, người đi xe máy mới là người sai, tự đặt mình vào vị trí nguy hiểm. Hiện tình huống va chạm trên vẫn đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

