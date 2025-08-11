Bẻ lái gấp tránh va chạm, ô-tô vô tình chui vào sân nhà dân ven đường

Hai ôtô cùng chạy đến ngã tư mà không giảm tốc độ dẫn đến va chạm, tạo ra pha drift vô tình nhưng mượt mà.

Ôtô bẻ lái siêu thực chui tọt vào cổng sau va chạm

Tại ngã tư đường làng Quzhuang, huyện Julu, tỉnh Hà Bắc, hai ôtô cùng chạy tới ở hai hướng vuông góc. Trước đó, có tiếng còi xe cảnh báo nhưng cả hai đều không có dấu hiệu giảm tốc độ.

Xe màu đen đâm vào hông xe màu bạc khiến xe màu bạc chệch hướng sang trái rồi cứ thế chạy thẳng qua cổng và chui vào sân nhà ngay góc ngã tư. Tấm biển phía trên cổng cho thấy đây là trụ sở làng Quzhuang.

Video sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc do chiếc xe màu bạc chui tọt vào sân ủy ban mượt mà như một cú drift chuyên nghiệp. Người đăng video cho biết, ôtô của anh đỗ ngay trước cổng may mắn không hề hấn gì. Không có ai trên cả hai ôtô bị thương.

Ngoài việc chỉ ra lỗi của hai tài xế trong video, như không giảm tốc độ để quan sát khi tới giao cắt, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước pha drift vô tình nhưng gọn ghẽ. "Đây chắc chắn là cú đánh lái vào gara mượt mà nhất mà tôi từng thấy!", một người nói.

Trong video có thể nghe thấy tiếng ma sát mạnh của lốp trên mặt đất khi tài xế chiếc xe màu bạc phanh gấp, cũng có thể nhìn thấy vệt phanh cháy đường.