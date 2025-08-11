Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bẻ lái gấp tránh va chạm, ô-tô vô tình chui vào sân nhà dân ven đường

Hai ôtô cùng chạy đến ngã tư mà không giảm tốc độ dẫn đến va chạm, tạo ra pha drift vô tình nhưng mượt mà.

Trường Hân t/h
Ôtô bẻ lái siêu thực chui tọt vào cổng sau va chạm

Tại ngã tư đường làng Quzhuang, huyện Julu, tỉnh Hà Bắc, hai ôtô cùng chạy tới ở hai hướng vuông góc. Trước đó, có tiếng còi xe cảnh báo nhưng cả hai đều không có dấu hiệu giảm tốc độ.

Xe màu đen đâm vào hông xe màu bạc khiến xe màu bạc chệch hướng sang trái rồi cứ thế chạy thẳng qua cổng và chui vào sân nhà ngay góc ngã tư. Tấm biển phía trên cổng cho thấy đây là trụ sở làng Quzhuang.

Video sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc do chiếc xe màu bạc chui tọt vào sân ủy ban mượt mà như một cú drift chuyên nghiệp. Người đăng video cho biết, ôtô của anh đỗ ngay trước cổng may mắn không hề hấn gì. Không có ai trên cả hai ôtô bị thương.

Ngoài việc chỉ ra lỗi của hai tài xế trong video, như không giảm tốc độ để quan sát khi tới giao cắt, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước pha drift vô tình nhưng gọn ghẽ. "Đây chắc chắn là cú đánh lái vào gara mượt mà nhất mà tôi từng thấy!", một người nói.

Trong video có thể nghe thấy tiếng ma sát mạnh của lốp trên mặt đất khi tài xế chiếc xe màu bạc phanh gấp, cũng có thể nhìn thấy vệt phanh cháy đường.

VnExpress
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/oto-chui-tot-vao-san-sau-va-cham-nhu-drift-chuyen-nghiep-4919230.html
#ô tô #va chạm #drift #giao thông #Hà Bắc #tai nạn

Bài liên quan

Video

Bé trai điều khiển ô tô đâm hàng loạt xe máy trên phố

Ba trẻ em và một người đàn ông đi đường đã may mắn thoát chết trong gang tấc sau vụ va chạm nguy hiểm.

Một đoạn clip gây sốc đã xuất hiện trên mạng xã hội, ghi lại cảnh trẻ em lái xe SUV trên một con phố nhỏ. Rắc rối bắt đầu khi cậu bé điều khiển chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào nhiều xe máy cho đến khi ô tô dừng lại ở cuối làn đường.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy, vào lúc 8h ngày 16/7, ở Haryana, Ấn Độ, một chiếc xe SUV mất lái đang phóng nhanh trên con đường đông đúc. Chiếc xe lao về phía một người đi xe máy - người này đã kịp phản xạ để tránh va chạm. Một đứa trẻ đang đi bộ trên phố cũng phát hiện ra chiếc xe lao đến với tốc độ cao, cậu bé may mắn thoát chết trong gang tấc.

Xem chi tiết

Video

Người đàn ông cầm dao đe dọa tài xế xe ba gác sau va chạm giao thông

Thấy người đàn ông cầm vật giống dao hung hãn lao đến, tài xế xe ba gác đã phân bua: "Anh chạy sai chứ tôi không chạy sai".

Chiều 30/7, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp Công an TP HCM xác minh clip người đàn ông cầm dao đe dọa người đi đường.

Người đàn ông cầm vật nhọn giống dao đến đe dọa tài xế xe ba gác
Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc cô gái tử vong sau khi va chạm với xe khách

Vụ tai nạn xảy ra tối ngày 12/7 đã khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

Khoảnh khắc cô gái tử vong sau khi va chạm với xe khách

Tối 12/7, đoạn đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) bỗng náo loạn khi một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay trước số nhà 195. Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT TP Hà Nội), vụ việc khiến một cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới