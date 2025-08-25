Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hết hồn hai trẻ nhỏ lao ra trước đầu ôtô trên cao tốc trong đêm

Trong lúc đang di chuyển trên cao tốc, tài xế hoảng hốt phát hiện 2 người đang lao ra giữa làn từ dải phân cách. Sự việc may mắn không xảy ra va chạm.

Trường Hân t/h

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video của một chủ xe ô tô ghi lại cảnh suýt va chạm với 2 người lao ra giữa cao tốc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra lúc 20h39 ngày 20/8, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi phương tiện này đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, gần lối ra xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh 2 người lao ra từ giải phân cách cao tốc

Theo nội dung video, trong đêm tối, khi xe đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc thì bất ngờ có 2 người lao ra từ dải phân cách giữa cao tốc ra đường. May mắn, chiếc xe này đang di chuyển ở làn đường phía bên phải nên tránh được va chạm. Sự việc khiến tài xế hoảng hốt.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Trường Phú cho biết, đã chỉ đạo công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin.

#cao tốc #lao ra giữa làn #quảng trị #tai nạn giao thông #an toàn giao thông #dải phân cách

Bài liên quan

Video

Tài xế xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc để khuây khỏa vì chuyện gia đình

Tài xế xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khai do buồn chuyện gia đình nên đã lạng lách để khuây khỏa khi thấy đường vắng.

Chiều 4/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM đã phối hợp với Công an phường Bình Trưng lập biên bản xử lý tài xế T (36 tuổi) về hành vi lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế xe đầu kéo lạng lách trên cao tốc để khuây khỏa vì chuyện gia đình
Xem chi tiết

Video

Tông vào dải phân cách, ô tô xoay vòng nhiều vòng giữa đường

Vụ tai nạn kinh hoàng đã được camera giám sát lắp đặt trên đường cao tốc ghi lại và clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra tại Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, nơi một chiếc SUV chạy quá tốc độ đã đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc và xoay tròn trên đường như một chiếc xe đồ chơi.

Tông vào dải phân cách, ô tô xoay vòng như chong chóng
Xem chi tiết

Video

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái xe lạng lách trên cao tốc

Vũ Xuân Bình (rapper Bình Gold) sử dụng ma tuý rồi lái xe lạng lách, chèn ép ôtô khác trên cao tốc, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Sáng 24/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế dương tính với ma tuý, lái xe Audi chèn ép ôtô khác trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai được xác định là Vũ Xuân Bình (sinh năm 1997, trú tại Hà Bắc, Hải Phòng), được biết đến là rapper Bình Gold.

Chiếc xe Audi chèn ép ôtô khác trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới