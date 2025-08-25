Hết hồn hai trẻ nhỏ lao ra trước đầu ôtô trên cao tốc trong đêm

Trong lúc đang di chuyển trên cao tốc, tài xế hoảng hốt phát hiện 2 người đang lao ra giữa làn từ dải phân cách. Sự việc may mắn không xảy ra va chạm.

Ngày 21/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video của một chủ xe ô tô ghi lại cảnh suýt va chạm với 2 người lao ra giữa cao tốc.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra lúc 20h39 ngày 20/8, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khi phương tiện này đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, gần lối ra xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh 2 người lao ra từ giải phân cách cao tốc

Theo nội dung video, trong đêm tối, khi xe đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc thì bất ngờ có 2 người lao ra từ dải phân cách giữa cao tốc ra đường. May mắn, chiếc xe này đang di chuyển ở làn đường phía bên phải nên tránh được va chạm. Sự việc khiến tài xế hoảng hốt.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Trường Phú cho biết, đã chỉ đạo công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin.