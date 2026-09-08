Khi chiếc xe bất ngờ rơi xuống mương nước, người dân nhanh chóng đến hỗ trợ nhưng đôi vợ chồng ngồi ghế trước đã không thể thoát ra ngoài.

Xe hơi lao xuống mương, 5 người thương vong ở Hải Phòng

Chiều 6/9, một chiếc Kia Morning chở 5 người bất ngờ lao xuống mương nước tại xóm 3, thôn Câu Thượng, xã An Quang, TP Hải Phòng, khiến đôi vợ chồng ngồi phía trước tử vong.

Hai nạn nhân là ông Đào Mạnh Lập (SN 1958) và vợ là bà Ngô Thị Trong (SN 1959), cùng trú tại Cổ Am 3, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lập điều khiển xe, bà Trong ngồi ghế phụ. Ba người còn lại ngồi phía sau may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Lập cùng 3 người khác đi trên chiếc Kia Morning. Khi đến đoạn đường quanh qua cầu bắc qua mương của thôn, xe bất ngờ lao xuống mương nước.

Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đưa những người trong xe ra ngoài. Tuy nhiên, hai người ngồi hàng ghế trước không kịp thoát ra, dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, Công an xã An Quang phối hợp các cơ quan chức năng và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy không có dấu vết va chạm giữa chiếc ô tô với phương tiện giao thông khác, đồng thời không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực có thể dẫn đến cái chết của ông Lập và bà Trong.

Đáng chú ý, chiếc xe được cho là chỉ đi được khoảng 250 m trước khi xảy ra tai nạn. Khu vực mương nước chạy dọc các tuyến đường liên thôn, có độ sâu lớn nhưng hai bên đường chưa được bố trí hệ thống rào chắn bảo vệ.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.