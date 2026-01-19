Xe hơi đi ngược vòng xuyến, húc người đi xe máy lộn nhào trên không

Tài xế ô tô con không đi theo hướng đúng vòng xuyến mà rẽ tắt, đã trực tiếp đâm bay người đi xe máy giữa giao lộ.

Vụ tai nạn xảy ra tại vòng xoay Long Khánh, camera ghi lại cho thấy chiếc xe hơi đã lao thẳng qua nút giao mà không đi theo chiều mũi tên quy định, khiến người đi xe máy không kịp phản ứng dẫn đến một cú va chạm trực diện với lực tác động rất lớn.

Video: Group Giao thông văn minh / Facebook

Trên nhiêu nền tảng mạng xã hội, tài xế xe hơi bị chỉ trích gay gắt vì hành động “đi tắt” rất khôn lỏi nhưng đầy rủi ro, vi phạm nguyên tắc di chuyển ngược chiều kim đồng hồ khi di chuyển qua vòng xuyến. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi chứng kiến cảnh nạn nhân bị hất văng lên cao do lỗi hoàn toàn thuộc về người lái ô tô.