Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Tài xế gây tai nạn vì bỏ vô lăng xem điện thoại

Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phạt tài xế V.D.K về hành vi buông vô lăng xem điện thoại, khiến va chạm xe tải, khiến hành khách hoảng loạn.

Trường Hân t/h

Ngày 10/1, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế VDK (27 tuổi, quê hương Đồng Tháp) với số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 giấy phép lái xe về hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường", thông tin trên VOV.

Video: MXH

Theo clip, khoảng 14h25 ngày 5/1, trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), một xe khách chạy theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo. Dù đang điều khiển phương tiện nhưng tài xế phát hiện điện thoại có chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã thả tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế ô tô khách đã cho phương tiện tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm.

#giao thông #đồng tháp #tai nạn #tài xế #phạt #vụ việc

Bài liên quan

Video

Mải mê dùng điện thoại, thanh niên lái xe máy lao vào đuôi ô tô tải

Vừa điều khiển xe máy vừa xem điện thoại, nam thanh niên lập tức gặp cái kết đắng.

Vụ va chạm được chia sẻ trên MXH mới đây, nam thanh niên đi xe máy chạy không chú ý quan sát phía trước mà cúi mặt nhìn điện thoại, lao thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng ven đường.

Va chạm cực mạnh khiến nam thanh niên ngã nằm gục tại chỗ. Điều bất ngờ, nam tài xế có thể ngồi dậy và may mắn không có biểu hiện bị thương nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Video

Thanh niên vô cớ bị người đàn ông ‘tác động’ ở Bình Dương

Để bạn biết vị trí mình, thanh niên đã dùng điện thoại chụp ảnh đường. Sau đó một người đàn ông đã chạy tới đấm, đá túi bụi vì cho rằng anh này chụp ảnh mình.

Ngày 20/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên bị người đàn ông đánh đập. Dù nạn nhân cố gắng giải thích hiểu nhầm song người đàn ông vẫn hung hăng “tung cước”.

Vụ việc xảy ra vào tối 18/6, trên đường Chu Văn An (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Xem chi tiết

Video

Xác minh clip tài xế xe giường nằm vừa lái vừa chơi game

Công an đang xác minh vụ việc liên quan clip được phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế xe khách chặng từ Hà Nội - Hà Tĩnh vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game.

Clip tài xế vừa lái xe vừa chơi game được đăng tải trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài 2 phút 52 giây, ghi lại cảnh tài xế xe khách lưu thông từ Hà Nội về Hà Tĩnh, vừa lái xe vừa dùng điện thoại chơi game. Clip được hành khách đăng tải kèm dòng trạng thái: "Chuyến hành trình về quê gần 400km, không lúc nào tôi không sợ. Xuống giữa đường thì không bắt xe về được".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới