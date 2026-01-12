Tài xế gây tai nạn vì bỏ vô lăng xem điện thoại

Ngày 10/1, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế VDK (27 tuổi, quê hương Đồng Tháp) với số tiền 5 triệu đồng và trừ 4 giấy phép lái xe về hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đang di chuyển trên đường", thông tin trên VOV.

Video: MXH

Theo clip, khoảng 14h25 ngày 5/1, trên quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), một xe khách chạy theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo. Dù đang điều khiển phương tiện nhưng tài xế phát hiện điện thoại có chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã thả tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm. Sau khi xảy ra sự cố, tài xế ô tô khách đã cho phương tiện tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm.