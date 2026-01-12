Người đi xe máy say rượu chạy ngược chiều gây tai nạn với hai xe khác

Một người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức cao nhất, chạy mô tô ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình rồi va chạm hai ô tô.

Vào khoảng 21h33 ngày 09/01/2026 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ( hướng Hà Nội đi Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển số 90B2-468.xx do Đỗ Văn H (sinh năm 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển với 2 xe ô tô con biển số 90A-136.xx và xe ô tô con biển số 18A-475.xx.

Video: MXH

Đáng chú ý là nguyên nhân vụ việc do Đỗ Văn H điều khiển xe mô tô trong cơ thể có nồng độ cồn gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất (0,731mg/l khí thở) đi ngược chiều vào đường cao tốc gây tai nạn.

Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận để xem xét dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” của Đỗ Văn H.