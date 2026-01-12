Người đi xe máy say rượu chạy ngược chiều gây tai nạn với hai xe khác
Một người đàn ông có nồng độ cồn vượt mức cao nhất, chạy mô tô ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình rồi va chạm hai ô tô.
Trường Hân t/h
Vào khoảng 21h33 ngày 09/01/2026 tại km210+950 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ( hướng Hà Nội đi Ninh Bình) xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô biển số 90B2-468.xx do Đỗ Văn H (sinh năm 1992, trú tại phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) điều khiển với 2 xe ô tô con biển số 90A-136.xx và xe ô tô con biển số 18A-475.xx.
Đáng chú ý là nguyên nhân vụ việc do Đỗ Văn H điều khiển xe mô tô trong cơ thể có nồng độ cồn gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất (0,731mg/l khí thở) đi ngược chiều vào đường cao tốc gây tai nạn.
Hiện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận để xem xét dấu hiệu “gây rối trật tự công cộng” của Đỗ Văn H.
11 người tử vong vì bị tài xế taxi say rượu tông trên phố
Vụ tai nạn gây nên bởi xe taxi ở phía nam Bogotá khiến 11 người bị thương và hai trẻ vị thành niên bị chết não.
Ngày 8/11, một chiếc taxi đang xuống dốc đã mất lái và đâm vào một ngôi nhà ở quận San Cristóbal Sur, phía nam Bogotá. Chính quyền đã ghi nhận vụ việc là một trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, thông tin trên La Veintitrés.
Cụ ông đi xe máy loạng choạng, va chạm với tàu hỏa khi băng qua đường sắt
Vụ tai nạn nghiêm trọng được camera an ninh ghi lại, một cụ ông điều khiển xe máy như say rượu va chạm trực diện với đoàn tàu đang chạy qua khu vực dân cư.
Vụ việc được cho là xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt có rào chắn tự động. Theo nội dung clip, dù thanh chắn đã được hạ xuống, báo hiệu có tàu sắp tới, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy cũ vẫn liều lĩnh lách qua. Tuy nhiên, khi vừa đưa được chiếc xe vào giữa đường ray, bánh xe dường như bị kẹt lại.
Trong trạng thái có vẻ loạng choạng, không tỉnh táo, người đàn ông đã mất gần 15 giây vật lộn để cố gắng giải thoát chiếc xe của mình. Ông xuống xe, cố gắng nhấc và đẩy, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Sự lúng túng và chậm chạp trong xử lý tình huống cho thấy ông dường như không nhận thức được mối nguy hiểm đang cận kề.
Tài xế say rượu gây tai nạn rồi bỏ trốn bị phạt ra sao?
Sau khi uống rượu bia, tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển xe tông liên hoàn làm 3 người thương vong, rồi bỏ chạy qua 3 huyện ở Nghệ An, mặc cho một lốp xe phía trước đã cháy trơ vành.
Toàn bộ quãng đường gây nhiều vụ tai nạn của tài xế được nhiều camera ghi lại
Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra vụ tai nạn liên quan đến tài xế Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 4/4, tài xế Thủy điều khiển ô tô BKS 37A-482.52 lưu thông trên đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Tại đây, xe này va chạm với ô tô khác đậu bên lề đường.
Sau khi gây tai nạn, ông Thủy lái xe rời khỏi hiện trường. Quá trình bỏ trốn, tài xế này tiếp tục tông vào xe đạp và hai xe máy tại các tuyến đường thuộc xã Nghi Liên, TP Vinh và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.
Hậu quả những vụ va chạm khiến anh Nguyễn Đức Th. (32 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) tử vong và hai người khác bị thương.
Đoạn đường tài xế đâm tử vong một nạn nhân đi xe máy
Mặc dù vậy, tài xế không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng chức năng cùng người dân bắt giữ tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Trần Xuân Thủy là 0.979 mg/lít khí thở.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can, điều tra xử lý theo quy định.
Theo nghị định 168 về mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô, nếu nồng độ cồn ở mức 3 (vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở) tài xế sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.
Ngoài bị phạt tiền, tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.
Ngoài ra, tại điểm a, khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định nếu gây tai nạn làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ 1 - 5 năm tù.