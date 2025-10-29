Xe buýt mất lái lao xuống vực, ít nhất 16 người tử vong

Ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở miền trung Bolivia.

Theo Caliber, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng ngày 27/10 gần Morochata, cách thành phố Cochabamba khoảng hai tiếng rưỡi lái xe. Khi đó, chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống vực khoảng 300 mét, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Trang Sweden Herald đưa tin, vụ tai nạn khiến 32 người khác bị thương.

Đại tá Fernando Aragon, Phó Giám đốc Sở Giao thông Cochabamba, xác nhận số người tử vong, đồng thời cho biết đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe buýt chở khách xảy ra ở khu vực khó tiếp cận.

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Bolivia. Ảnh: Caliber.az.

"Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy tài xế đã mất lái, dẫn tới thảm kịch", Đại tá Omar Zegada, Giám đốc Cơ quan Giao thông Quốc gia Bolivia, thông tin.

Các nhà chức trách chưa công bố số lượng chính xác hành khách có mặt trên xe vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra và tài xế 23 tuổi có nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng hay không.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng 1.400 người tử vong mỗi năm trong các vụ tai nạn đường bộ ở Bolivia, chủ yếu là do sự bất cẩn của tài xế và sự cố kỹ thuật.

Vào tháng 3/2025, hai chiếc xe buýt đâm trực diện ở miền nam Bolivia, khiến 37 người thiệt mạng.

