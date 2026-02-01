Người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin xuyên tạc

Một người đàn ông ở phường Phú Bài (TP Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 1/2, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.H.S (ngụ ở phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ông B.H.S đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông B.H.S làm việc với cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên đã gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức xã hội, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông BHS đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông BHS số tiền 7,5 triệu đồng.

