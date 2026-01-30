Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm khoáng sản ở Cao Bằng

Thanh tra Chính phủ phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 30/1, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 253/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) tại UBND tỉnh Cao Bằng.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN KHOÁNG SẢN CÓ VẤN ĐỀ

Trong thông báo này, Thanh tra Chính phủ cho biết, về việc cấp phép thăm dò, khai thác khoảng sản VLXD, việc chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác còn tình trạng một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, còn xảy ra hiện tượng khai thác vượt ranh giới, vượt công suất theo Giấy phép khai thác; chưa thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ tài liệu, sổ sách, chứng từ, chưa lắp đặt trạm cân, camera làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; công tác báo cáo định kỳ, kiểm kê trữ lượng khoáng sản chưa đảm bảo chất lượng.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của các sở, ngành còn chưa kịp thời trong việc phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để kiến nghị việc xử lý.

"Để xảy ra các tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên, trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); các sở ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện", Thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Đáng chú ý, đối với 12 dự án thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ:

2 dự án, tại thời điểm UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa tiến hành thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; nội dung văn bản thẩm định để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư còn chưa đầy đủ: Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm VLXD tại xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang, xã Bế Triều, xã Hồng Việt huyện Hòa An.

2 dự án, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo phù hợp về quy mô diện tích theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án mỏ đá vôi Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; Dự án mỏ đá vôi Bản Chá, xóm Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ Dự án Mỏ đá vôi Bản Chá, xóm Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng: chủ đầu tư sử dụng đất chưa đúng diện tích theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án mỏ đá vôi Bản Tin - Lũng Tao tại xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa: chưa trồng cây bao quanh khu vực khai thác, rãnh thoát nước thải.

Dự án khai thác khoáng sản làm VLXD mỏ đá Lý Quốc, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang: chưa có giấy phép môi trường, giấy phép sử dụng vật liệu nổ không ghi rõ lượng thuốc nổ trong một lần sử dụng, phương pháp điều khiển nổ, khoảng cách an toàn, thời điểm nổ mìn.

Dự án khai thác và chế biến cát, cuội, sỏi làm VLXD tại xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Mạ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An: hạng mục công trình bãi chứa thải chưa có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có trong thiết kế mỏ; không lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi trước khi cấp Giấy phép khai thác; chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành, đồng thời chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư sử dụng đất chưa đúng diện tích theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép khai thác.

Dự án khai thác và chế biến khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang, xã Bế Triều, xã Hồng Việt huyện Hòa An: chậm phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, không tiến hành thủ tục cấp Giấy phép môi trường; Chủ đầu tư chưa lắp trạm cân, mở sổ theo dõi, thống kê khối lượng khai thác.

CHUYỂN CƠ QUAN ĐIỀU TRA NẾU CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM HÌNH SỰ

Về xử lý về trách nhiệm và thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất; công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ VLXD.

Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự, phải chuyển cơ quan Điều tra theo quy định; đồng thời, rà soát, các dự án tương tự trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ VLXD; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và các xã, phường thực hiện Kết luận thanh tra.