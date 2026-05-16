Nổ lớn tại nhà máy ở Mỹ, 12 người thương vong

Vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine, Mỹ, đã khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một vụ cháy lớn kèm theo tiếng nổ xảy ra tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine ngày 15/5.

"Vụ nổ khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Thi thể của người lính cứu hỏa đã được tìm thấy tại nhà máy. Anh là thành viên trong lực lượng ứng cứu khẩn cấp quy mô lớn khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà máy Robbins. Khi lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ, một silo bất ngờ phát nổ", giới chức thông tin.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại nhà máy Robbins ở Searsmont, Maine, ngày 15/5/2026. Ảnh: Sở An toàn Công cộng Maine/AP.

Lực lượng ứng cứu khẩn cấp của bang và địa phương đã phối hợp hỗ trợ khi các đội cứu hỏa phải làm việc nhiều giờ để khống chế ngọn lửa.

“Chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn lực của quận Waldo đến khu vực đó”, ông Mike Larrivee, Giám đốc 911 ở Waldo, cho biết.

Các quan chức, bao gồm Thống đốc Janet Mills, đã theo dõi sát sao công tác ứng phó với vụ cháy.

“Tôi kêu gọi mọi người tránh xa khu vực này, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật và để các nhân viên khẩn cấp làm nhiệm vụ. Tôi mong người dân Maine cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng”, Thống đốc Mills viết trên mạng X.

Ông Shawn Esler, Trưởng phòng điều tra cháy nổ bang Maine, cho biết cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành.

Trung tâm y tế MaineHealth Maine tại Portland cho biết cơ sở này đang điều trị cho 10 bệnh nhân được chuyển đến từ các bệnh viện địa phương. Trung tâm Y tế Northern Light Eastern Maine ở Bangor đang điều trị cho 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, theo người phát ngôn của bệnh viện.

Được biết, nhà máy vừa xảy ra vụ nổ nằm tại thị trấn Searsmont, nơi có khoảng 1.500 dân, cách Portland khoảng 150 km.

Trang web của nhà máy Robbins mô tả công ty là “nhà sản xuất gỗ công nghệ cao”, hoạt động từ năm 1881 và thuộc sở hữu gia đình qua 5 thế hệ.

Ngành sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ là lĩnh vực then chốt và có lịch sử lâu đời tại Maine. Ngành này đã đóng góp hơn 8 tỷ USD cho nền kinh tế bang trong năm 2024 và tạo ra khoảng 29.000 việc làm.

Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy

Cảnh sát Na Uy đang điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Oslo.

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, cảnh sát Na Uy đang tiến hành điều tra một vụ nổ xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Oslo vào rạng sáng 8/3.

Cảnh sát Oslo cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ nhận được tin báo về một “tiếng nổ lớn” và vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ nổ lớn tại chung cư ở thành phố cảng Iran

Vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran đã khiến một bé gái 4 tuổi thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31/1. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cứu hỏa địa phương cho rằng vụ nổ là do rò rỉ khí gas. Truyền thông đưa tin vụ nổ khiến bé gái 4 tuổi thiệt mạng và ít nhất 14 người khác bị thương.

ap26031705493921.jpg
Tòa nhà chung cư sau vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas, Iran, ngày 31/1. Ảnh: ISNA/AP.
