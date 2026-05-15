Tuần duyên Mỹ chi 3,5 tỷ USD để xây dựng đội tàu tuần tra Bắc Cực

Mỹ chi hàng chục tỷ USD để đóng mới một lớp tàu phá băng mới nhằm tăng cường sự hiện diện tại vùng Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt.

Trước nhu cầu tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, Mỹ đã có một bước đi quyết định với việc đặt hàng đóng mới 11 tàu tuần tra vùng cực cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển.

Lực lượng này vừa công bố việc ký kết hợp đồng với nhà đóng tàu Davie Defense Inc. để đóng và bàn giao năm tàu tuần tra an ninh Bắc Cực. Hợp đồng này, tiếp nối hoạt động từ tháng Hai, với 6 tàu đã được ký, nâng tổng số tàu tuần tra đang được sản xuất lên 11 chiếc nhằm đáp ứng các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về việc mở rộng đội tàu phá băng.

Thông số các tàu phá băng Tuần duyên Mỹ đặt mua hàng loạt.

Davie Defense, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn hàng hải Inocea có trụ sở tại Vương quốc Anh, sẽ đóng ba trong số các tàu này tại các cơ sở Gulf Copper của công ty ở Galveston và Port Arthur, bang Texas. Hai chiếc còn lại sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu liên kết của công ty ở Helsinki, Phần Lan.

Tại phiên điều trần ngày 28/4 của Hạ viện Mỹ về ngân sách năm tài khóa 2027 của Lực lượng Tuần duyên, Hạ nghị sĩ John Garamendi, đảng Dân chủ bang California, đã đặt câu hỏi về việc sử dụng xưởng đóng tàu ở Phần Lan.

Dân biểu này lo rằng điều này có mâu thuẫn với Đạo luật Đóng tàu và Cơ sở Hạ tầng Cảng cho Thịnh vượng và An ninh (SHIPS) cho nước Mỹ, có hiệu lực từ tháng 4/2025.

Đô đốc Kevin E. Lunday, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên, trả lời rằng hợp đồng này hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước ICE 2024 đã ký — một thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Canada và Phần Lan nhằm kết hợp kiến thức, nguồn lực và chuyên môn để sản xuất các tàu phá băng.

“Chúng tôi cần bắt đầu bằng cách tận dụng năng lực và kinh nghiệm đóng tàu đã được kiểm chứng ở Phần Lan để từ đó chuyển giao nhiều công việc hơn về lại Mỹ và tái thiết nền công nghiệp quốc phòng, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang thực hiện, thưa ngài,” ông Lunday nhấn mạnh.

Một trong số các tàu phá băng thế hệ mới của Mỹ đặt hàng đang được đóng tại xưởng của Davie Defense ở Canada.

Chương trình này, được gọi là Tàu tuần tra an ninh Bắc Cực (ASC), đánh dấu một bước ngoặt trong khả năng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển nhằm đảm bảo kiểm soát các tuyến đường hàng hải phía bắc trong bối cảnh sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và các cường quốc khác trong khu vực.

Chiếc tàu tuần tra đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho Lực lượng Tuần duyên vào năm 2028, với hợp đồng kéo dài đến tháng 2/2035. “Việc hoàn tất hợp đồng này là hành động quyết đoán nhằm đảm bảo an ninh cho nước Mỹ tại Bắc Cực,” ông Lunday phát biểu trong một thông cáo.

Các tàu tuần tra an ninh Bắc Cực sẽ cung cấp năng lực thiết yếu để Mỹ tăng cường khả năng kiểm soát trước các hành động kinh tế và quân sự quyết liệt của các đối thủ tại Bắc Cực.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Tuần duyên đang hướng tới các nhiệm vụ xa xôi tại Bắc Cực và Nam Cực do tầm quan trọng địa chính trị ngày càng tăng của khu vực này.

Hiện tại, Lực lượng Tuần duyên Mỹ chỉ đang vận hành một tàu phá băng hạng nặng duy nhất là USCGC Polar Star, cùng hai tàu phá băng hạng trung là USCGC Healy và USCGC Storis. Storis là tàu phá băng đầu tiên gia nhập đội tàu trong hơn hai mươi năm qua vốn không phải tàu đóng mới mà mua lại của tư nhân.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang sử dụng khoản ngân sách 25 tỷ USD được phân bổ theo ngân sách năm tài khóa 2025 và đã đặt hàng hơn 13 tỷ USD cho các tài sản và năng lực mới của đội tàu.

Trước các hoạt động ngày càng tăng của hải quân Nga và Trung Quốc, Mỹ buộc phải tăng cường cơ sở vật chất và đội tàu để mở rộng hiện diện hàng hải tại phương Bắc.

Cơ quan này thông báo vào tháng 5 năm ngoái rằng đã phê duyệt việc đóng chiếc tàu tuần tra an ninh vùng cực đầu tiên trong gần 50 năm, đồng thời đầu tư 323 triệu USD để nâng cấp cơ sở phá băng tại Seattle và cải tạo các cơ sở ven bờ tại Juneau, Alaska.

Ngoài khả năng hoạt động ở vùng cực, các tàu tuần tra mới sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến thương mại chiến lược, đảm bảo an ninh năng lượng và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về môi trường và nhân đạo.