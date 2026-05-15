Nga muốn mở rộng thị trường trực thăng quân sự ở Đông Nam Á

Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo đại diện Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport (thuộc Tập đoàn Rostec), các công ty chế tạo trực thăng của Nga đang muốn mở rộng thị trường trực thăng vận tải và tấn công quân sự ở Đông Nam Á.

Cũng theo đại diện Rosoboronexport, tập đoàn này muốn giới thiệu các phiên bản trực thăng Mi-17/171, Mi-28NME và Ka-52E cho các đối tác truyền thống trong khu vực. Trong đó Mi-17/171 hiện là một trong số dòng trực thăng quân sự dành cho được sự quan tâm lớn đến từ các khách hàng của Rosoboronexport trên toàn cầu.

Trực thăng Mi-171Sh được Nga giới thiệu tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024. Ảnh: Rosoboronexport.

Trong các dòng trực thăng vận tải quân sự đa năng phiên bản nâng cấp của Mi-17/171 tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ nước ngoài ở nhiều tính năng kỹ thuật quan trọng, như tải trọng, thể tích khoang chở hàng (23m3), sức chứa hành khách (lên đến 37 người), trần bay và khả năng bay lơ lửng, khả năng bảo vệ phi hành đoàn trước các tình huống trên không.

Thiết kế khoang chở hàng của Mi-17/171 hiện lớn nhất trong số các máy bay trực thăng cùng loại cho phép thực hiện các nhiệm vụ vận tải và tấn công với số lượng máy bay trực thăng ít hơn so với các đối thủ. Trực thăng Mi-17/171 có thể dễ dàng vận chuyển các phương tiện cơ giới hạng nhẹ, có trần bay cao hơn và có thể triển khai ở vùng núi cao và khí hậu nóng đặc trưng của Đông Nam Á.

Mức độ an toàn và độ tin cậy cao khi bay của Mi-17/171 được đảm bảo bởi một số yếu tố như hệ thống giáp bảo vệ chắc chắn và thùng nhiên liệu có khả năng tự bịt kín; yêu cầu bảo trì trong điều kiện chiến đấu không quá cao; và khả năng tiếp tục bay chỉ với một động cơ nhờ cấu hình động cơ kép. Ngoài ra, hầu hết các dòng trực thăng quân sự hiện đại của Nga được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tên lửa bởi hệ thống phòng thủ trên khoang.

Rosoboronexport kỳ vọng các đối tác ở Đông Nam Á sẽ quan tâm đến các trực thăng tấn công Ka-52E và Mi-28NME mới, vốn đã chứng minh hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu.

Trực thăng tấn công Ka-52E được giới thiệu tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai 2025. Ảnh: Rosoboronexport.

Trực thăng Ka-52E được chào bán với cấu hình hiện đại hóa đáng kể, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột. Ka-52E cũng không ngừng được nâng cấp khả năng tác chiến với hệ thống vũ khí tầm xa và mạnh mẽ. Với hệ thống radar AESA và tên lửa không đối không, Ka-52E hoàn toàn có khả năng chống lại các mối đe dọa từ UAV hoặc trực thăng đối phương trên không.

Còn Mi-28NME là phiên bản hiện đại hóa sâu của Mi-28 với các đặc tính hiệu suất được cải thiện và bộ vũ khí được mở rộng, cho phép nó tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở tầm bắn lên đến 14,5 km. Việc phi công Mi-28NME được tích hợp hệ thống chỉ thị mục tiêu gắn trên mũ bảo hiểm giúp nâng cao nhận thức tình huống của kíp bay, từ đó tăng cường khả năng chiến đấu tổng thể của trực thăng.

Trước đó tại Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 (DSA) tại Malaysia, Rosoboronexport cũng đã giới thiệu các hệ thống vũ khí mới cho thị trường Đông Nam Á. Trong đó nổi bật có thể kể đến tiêm kích tàng hình Su-57E, UAV trinh sát S350M-E, UAV cảm tử Lancet-E của ZALA...