Thế giới

Hiện trường xe buýt lao xuống vực ở Nepal, hàng chục người thương vong

Một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống vực khi đang trên đường đến thủ đô Kathmandu, Nepal, khiến 19 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Nepal vào sáng sớm 23/2. Cảnh sát thông tin, chiếc xe buýt chở hàng chục người đang trên đường từ thành phố nghỉ dưỡng Pokhara đến Kathmandu thì bị lao ra khỏi đường cao tốc Prithvi. Chiếc xe rơi xuống bờ sông Trishuli gần Benighat, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về phía tây, khiến 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo thông báo từ sở cảnh sát Dhading, trong số những người thiệt mạng có một công dân Anh 24 tuổi. Cho đến nay, 9 thi thể đã được xác định danh tính.

apnepal1.jpg
Chiếc xe buýt nằm trên bờ sông Trishuli sau khi lao xuống vực gần Benighat, phía tây thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 23/2/2026. Ảnh: AP.

Mohan Prasad Neupane, một quan chức chính phủ, thông tin lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn, và những người bị thương đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tới bệnh viện điều trị. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

apnepal2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP.

Trong số những người bị thương có 1 công dân Trung Quốc, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu. Một phụ nữ 27 tuổi đến từ New Zealand bị thương nhẹ và đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Theo AP, tai nạn xe buýt ở Nepal khá phổ biến, chủ yếu do đường sá và phương tiện xuống cấp. Hồi năm 2024, hai chiếc xe buýt chở 65 người đã rơi xuống một con sông, hầu hết những người trên xe đều thiệt mạng hoặc vẫn còn mất tích. Xác của một chiếc xe buýt đã được tìm thấy trong năm nay.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa ở Ấn Độ hồi tháng 6/2024

Nguồn video: THĐT
