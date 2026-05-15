Căng thẳng lại gia tăng gần eo biển Hormuz sau khi một tàu neo đậu ngoài khơi UAE bị bắt giữ trong khi một tàu khác bị tấn công và chìm gần bờ biển Oman.

AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 14/5 cho biết, một con tàu neo đậu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị bắt giữ và đưa về phía Iran, trong khi một tàu hàng khác gần Oman chìm sau khi bị tấn công trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gần eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ việc, nhưng chúng xảy ra khi một quan chức cấp cao của Iran tái khẳng định tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy này, và một quan chức khác nói rằng Iran có quyền bắt giữ các tàu chở dầu liên quan đến Mỹ.

Căng thẳng leo thang gần eo biển Hormuz sau khi một tàu bị tấn công và một tàu khác bị bắt giữ. Ảnh: Doha News.

Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, họ đã nhận được báo cáo rằng con tàu bị bắt giữ hôm 14/5 khi đang neo đậu cách cảng Fujairah của UAE 38 hải lý về phía đông bắc. Được biết, Fujairah là một cảng xuất khẩu dầu quan trọng từng nhiều lần bị tấn công trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

Trung tâm Hàng hải của Anh không nêu tên con tàu bị bắt giữ và cho biết đang tiến hành điều tra. Quân đội Anh cho biết con tàu này đang hướng về vùng biển Iran.

Trong khi đó, giới chức Ấn Độ ngày 14/5 cho biết một tàu hàng treo cờ Ấn Độ đã bị chìm ngoài khơi Oman sau khi bị tấn công, gây ra đám cháy trên tàu khi đang trên đường từ Somalia đến Sharjah, một cảng khác của UAE. Họ không cho biết ai đã tấn công con tàu này.

"Vụ tấn công tàu hàng treo cờ Ấn Độ Haji Ali xảy ra vào ngày 13/5. Toàn bộ 14 thuyền viên Ấn Độ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Oman cứu và đều an toàn", ông Mukesh Mangal, một quan chức cấp cao của Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ, cho hay.

Một số tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ việc là “không thể chấp nhận được” và lên án các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự. Bộ này không xác định ai là thủ phạm vụ tấn công.

Tuần trước, căng thẳng đã bùng phát tại khu vực eo biển Hormuz khi lực lượng Mỹ nổ súng và vô hiệu hóa các tàu chở dầu Iran mà họ cho là đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa cảng biển Iran do Washington áp đặt.

