Lính đánh thuê nước ngoài và cuộc chiến tiêu hao nhân lực ở Ukraine

Các cựu binh Colombia gia nhập chiến trường Sumy, cho thấy cuộc xung đột ngày càng phụ thuộc vào lực lượng nước ngoài và tác động lâu dài.

Các đơn vị lính đánh thuê Colombia tham chiến cho Ukraine được cho là đã được điều động tới mặt trận Sumy nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công ngày càng mạnh của Nga tại khu vực đông bắc nước này.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Colombia được triển khai để hỗ trợ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 của Ukraine - đơn vị đang tham chiến tại khu vực Sumy, nơi được xem là một trong những hướng giao tranh căng thẳng nhất hiện nay.

Sự xuất hiện của các tay súng Colombia phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng lớn của Ukraine sau hơn ba năm xung đột cường độ cao với Nga. Trong thời gian qua, Kiev đã mở rộng tuyển dụng các cựu quân nhân nước ngoài thông qua các công ty quân sự tư nhân và mạng lưới tuyển mộ quốc tế.

Colombia hiện được xem là một trong những nguồn cung nhân lực quân sự lớn nhất cho các cuộc xung đột toàn cầu. Nước này mỗi năm có hàng nghìn quân nhân giải ngũ, nhiều người từng trải qua chiến tranh chống nổi dậy kéo dài hàng chục năm nên có kinh nghiệm tác chiến thực địa phong phú.

Lính đánh thuê Colombia tại Ukraine

Giới phân tích cho rằng các cựu binh Colombia đặc biệt phù hợp với chiến tranh chiến hào và tác chiến bộ binh cường độ cao tại Ukraine. Không ít người đã tham gia vận hành UAV, tác chiến đô thị và các hoạt động đột kích ở tiền tuyến Donbass trước khi được điều động sang Sumy.

Tuy nhiên, thương vong trong lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine được cho là rất lớn. Một số nguồn tin thân Nga trước đây từng tuyên bố hàng nghìn chiến binh nước ngoài đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ, trong đó có nhiều công dân Colombia.

Ngoài yếu tố quân sự, việc ngày càng nhiều cựu binh Colombia tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài cũng đang gây lo ngại tại Mỹ Latinh. Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo số lượng công dân Colombia tham gia hoạt động lính đánh thuê toàn cầu đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, trải dài từ Ukraine, Sudan cho tới Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ chênh lệch thu nhập. Nhiều cựu binh Colombia nhận lương hưu thấp trong khi các hợp đồng quân sự ở nước ngoài có thể trả mức thù lao cao gấp nhiều lần. Điều này khiến mạng lưới tuyển mộ ngày càng mở rộng thông qua Telegram, WhatsApp và các công ty an ninh tư nhân.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga.

Trong khi đó, mặt trận Sumy đang trở thành khu vực chiến lược quan trọng khi Nga tăng sức ép dọc biên giới phía đông bắc Ukraine. Moscow được cho là muốn thiết lập vùng đệm an ninh nhằm ngăn các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga, trong khi Kiev nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ để tránh nguy cơ mở rộng chiến tuyến.

Việc Ukraine tiếp tục sử dụng lực lượng nước ngoài cho thấy cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn tiêu hao nhân lực ngày càng nghiêm trọng, khi cả hai bên đều phải tìm mọi cách duy trì năng lực chiến đấu trên các mặt trận then chốt.