Lính đánh thuê nước ngoài và cuộc chiến tiêu hao nhân lực ở Ukraine

Các cựu binh Colombia gia nhập chiến trường Sumy, cho thấy cuộc xung đột ngày càng phụ thuộc vào lực lượng nước ngoài và tác động lâu dài.

Nguyễn Cúc

Các đơn vị lính đánh thuê Colombia tham chiến cho Ukraine được cho là đã được điều động tới mặt trận Sumy nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công ngày càng mạnh của Nga tại khu vực đông bắc nước này.

Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Colombia được triển khai để hỗ trợ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 của Ukraine - đơn vị đang tham chiến tại khu vực Sumy, nơi được xem là một trong những hướng giao tranh căng thẳng nhất hiện nay.

Sự xuất hiện của các tay súng Colombia phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng lớn của Ukraine sau hơn ba năm xung đột cường độ cao với Nga. Trong thời gian qua, Kiev đã mở rộng tuyển dụng các cựu quân nhân nước ngoài thông qua các công ty quân sự tư nhân và mạng lưới tuyển mộ quốc tế.

Colombia hiện được xem là một trong những nguồn cung nhân lực quân sự lớn nhất cho các cuộc xung đột toàn cầu. Nước này mỗi năm có hàng nghìn quân nhân giải ngũ, nhiều người từng trải qua chiến tranh chống nổi dậy kéo dài hàng chục năm nên có kinh nghiệm tác chiến thực địa phong phú.

Lính đánh thuê Colombia tại Ukraine

Giới phân tích cho rằng các cựu binh Colombia đặc biệt phù hợp với chiến tranh chiến hào và tác chiến bộ binh cường độ cao tại Ukraine. Không ít người đã tham gia vận hành UAV, tác chiến đô thị và các hoạt động đột kích ở tiền tuyến Donbass trước khi được điều động sang Sumy.

Tuy nhiên, thương vong trong lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine được cho là rất lớn. Một số nguồn tin thân Nga trước đây từng tuyên bố hàng nghìn chiến binh nước ngoài đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ, trong đó có nhiều công dân Colombia.

Ngoài yếu tố quân sự, việc ngày càng nhiều cựu binh Colombia tham gia các cuộc chiến ở nước ngoài cũng đang gây lo ngại tại Mỹ Latinh. Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo số lượng công dân Colombia tham gia hoạt động lính đánh thuê toàn cầu đã tăng mạnh trong thập kỷ qua, trải dài từ Ukraine, Sudan cho tới Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ chênh lệch thu nhập. Nhiều cựu binh Colombia nhận lương hưu thấp trong khi các hợp đồng quân sự ở nước ngoài có thể trả mức thù lao cao gấp nhiều lần. Điều này khiến mạng lưới tuyển mộ ngày càng mở rộng thông qua Telegram, WhatsApp và các công ty an ninh tư nhân.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - Một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga.

Trong khi đó, mặt trận Sumy đang trở thành khu vực chiến lược quan trọng khi Nga tăng sức ép dọc biên giới phía đông bắc Ukraine. Moscow được cho là muốn thiết lập vùng đệm an ninh nhằm ngăn các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga, trong khi Kiev nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ để tránh nguy cơ mở rộng chiến tuyến.

Việc Ukraine tiếp tục sử dụng lực lượng nước ngoài cho thấy cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn tiêu hao nhân lực ngày càng nghiêm trọng, khi cả hai bên đều phải tìm mọi cách duy trì năng lực chiến đấu trên các mặt trận then chốt.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/colombian-mercenaries-russian-forces-sumy
Quân sự - Thế giới

Tình báo Ukraine dự báo kho dự trữ tên lửa của Nga với số lượng đáng lo ngại

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã đánh giá kho dự trữ tên lửa của Nga với số lượng “đáng lo ngại”, không phải là “đủ dùng trong hai đến ba ngày”.

Nga có khả năng phóng tên lửa tấn công Ukraine trong thời gian dài, và Moscow có đủ kho dự trữ tên lửa. Hơn nữa, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng cung cấp cho Quân đội Nga (RFAF), số lượng tên lửa cần thiết. Đây là kết luận mà tình báo quân sự Ukraine đã đưa ra sau khi "tính toán" kho dự trữ tên lửa của Moskva.
Kiev và phương Tây cũng đã ngừng thông tin về việc Nga chỉ còn "lượng tên lửa đủ dùng trong hai hoặc ba ngày". Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố dữ liệu về số lượng tên lửa mà Moscow sở hữu. Dữ liệu này được cập nhật đến giữa tháng Tư, nhưng độ tin cậy của nó vẫn chưa được xác định.
Quân sự - Thế giới

Quân đội Nga đột phá mặt trận Sumy, khai thông đường đến Kiev

Sau một thời gian tạm thời đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ khởi động lại mặt trận Sumy, đe dọa khai thông đường đến thủ đô Kiev.

Trong những ngày đầu năm 2026, trên mặt trận Sumy, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo một thắng lợi: "Các đơn vị thuộc Cụm Tập đoàn quân phía Bắc đã kiểm soát được ngôi làng Belaya Bereza ở vùng Sumy, thông qua các trận đánh ác liệt". Buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đứng trước lựa chọn, tiếp tục phản công ở Kupyansk hoặc bảo vệ Sumy, tránh Nga “thông đường” đến thủ đô Kiev.
Việc Quân đội Nga (RFAF), tuyên bố kiểm soát làng Belaya Bereza, cách Glushkovo 43 km về phía bắc, qua đó khẳng định việc hình thành một đầu cầu mới trong khu vực Sumy. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến dịch đơn lẻ của RFAF ở cách xa khu vực Yunakivka (80 km), mà là một cuộc tấn công toàn diện trên một mặt trận rộng lớn.
Quân sự - Thế giới

10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng tại Ukraine?

Cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasily Prozorov, cho biết khoảng 10.000 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng nổ.

Lực lượng nước ngoài đến từ nhiều tổ chức khác nhau được cho là tham gia chiến trường Ukraine. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, các nhân sự đến từ các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan, giữ vai trò trung tâm. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Ukraine ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào binh sĩ và lính đánh thuê đến từ các quốc gia có thu nhập thấp, nổi bật là Colombia, Brazil và các nước Mỹ Latinh khác, nhằm bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong quân đội Ukraine.

